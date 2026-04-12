Gege Neumann dio cátedra de moda y mostró cómo llevar la chomba rayada que es tendencia este otoño

Gege Neumann volvió a demostrar su ojo fashionista con un estilismo canchero y actual para su participación en “Solo con Nicki”, el programa de streaming que conduce junto a su hermana Nicole. Con una impronta relajada pero muy cuidada, apostó por una de las prendas que pisa fuerte esta temporada: la chomba rayada.

El look de Gege Neumann

Gege Neumann mostró cómo llevar la chomba rayada que es tendencia este otoño

La prenda protagonista del look de Gege Neumann fue una chomba de mangas cortas con rayas horizontales en blanco y negro, de estética sporty-chic, que remite a los clásicos del guardarropa masculino pero reinterpretada con un aire femenino y moderno. Este tipo de prendas se posiciona como un must del otoño 2026, ideal para armar outfits versátiles que funcionan tanto de día como de noche.

El look de Gege Neumann

Para completar el conjunto, la modelo eligió un jean de tiro alto y corte wide leg, uno de los favoritos de la temporada, que estiliza la figura y aporta estructura. El diseño suma un detalle distintivo: un leve contraste de tonos que marca sutilmente la silueta y eleva el básico denim a una pieza de moda. Lo combinó con un cinturón negro de hebilla clásica, que define la cintura y termina de ordenar el outfit.

En cuanto al calzado, optó por unos zapatos negros tipo mule con terminación en punta y apliques metálicos, un modelo que mezcla elegancia y actitud. Este tipo de calzado no solo es cómodo sino que también suma un toque sofisticado sin perder frescura, ideal para looks urbanos con personalidad.

Gege Neumann

El beauty look acompañó la estética relajada del conjunto: llevó el pelo suelto, lacio y con raya al medio, en un estilo natural que refuerza la idea de effortless chic. El maquillaje, por su parte, fue sutil pero luminoso, con labios en tono rojizo que aportan un guiño de color y elevan el conjunto.

Con esta apuesta, Gege Neumann reafirma que las prendas clásicas pueden reinventarse con pequeños detalles y convertirse en piezas clave de temporada. Una lección de estilo que confirma que la chomba rayada llegó para quedarse.