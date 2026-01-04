Helena Otamendi, la hija de Gege Neumann, sorprendió al mostrar su talento oculto lejos de las pasarelas

Después de disfrutar de unos días en la Patagonia, Helena Otamendi, la hija de Gege Neumann, sorprendió al mostrar su talento oculto. A través de sus redes sociales, la joven modelo compartió imágenes de sus obras de arte y despertó la admiración de sus seguidores, que no tardaron en reaccionar ante esta faceta menos conocida.

Helena Otamendi mostró su talento oculto

Desde hace algunos años, Helena Otamendi decidió seguir los pasos de su madre en el mundo de la moda. Con apenas 20 años, la joven no solo se luce en pasarelas, sino que también protagonizó diversas campañas como modelo. Sin embargo, lejos de los flashes y las producciones fashion, reveló una pasión que la acompaña desde hace tiempo: el arte.

Helena Otamendi

En su perfil de Instagram, Helena dejó ver su talento como artista y compartió con sus miles de seguidores una serie de dibujos realizados en acuarela. Con el imponente paisaje de la Patagonia argentina como inspiración, la modelo exhibió distintas obras que van desde conejos y flores hasta retratos, demostrando una sensibilidad artística que va más allá del universo de la moda.

Los dibujos de Helena Otamendi

En cuanto a su estilo, la artista se inclina por acuarelas de trazo delicado y paleta orgánica, donde predominan los tonos tierras, rosados suaves y marrones. Sus ilustraciones, de impronta naíf y contemplativa, retratan escenas de la naturaleza y figuras animales.

Los dibujos de Helena Otamendi

La técnica deja ver transparencias, capas superpuestas y pinceladas sueltas, propias de la acuarela, que aportan movimiento y una sensación etérea a cada obra. En los paisajes y flores, en tanto, se percibe una búsqueda más emocional que realista, con formas libres y una estética serena que dialoga con el entorno patagónico que la rodea.

Los dibujos de Helena Otamendi

La publicación no pasó inadvertida entre sus seguidores, que se mostraron sorprendidos por esta faceta artística poco conocida. "¿Los pintaste vos?", fue una de las preguntas que más se repitió en los comentarios, a la que Helena Otamendi respondió confirmando que las obras eran de su autoría. Junto a la sorpresa, no faltaron los mensajes de cariño y felicitaciones, que celebraron su sensibilidad, creatividad y el talento que logra expresar más allá de las pasarelas.