La vida del Kun Agüero ha estado signada por su gran talento y éxito en el mundo del fútbol pero no ha estado exenta de muchos escándalos. No solo se ha tratado de su vida profesional sino también de su vida amorosa, que incluye los escándalos con Gianinna Maradona y ahora se conoció que tuvo un roce amoroso con Rocío Marengo.

Recientemente, la modelo y actriz reveló en diálogo con LAM: "Estamos hablando como hace veinte años atrás. Algo me acuerdo... Pero no mucho... Si todos blanquean un amor no blanqueado, yo me animo. El Kun me tiraba onda”.

De todos modos, la vedette no afirmó haber estado en pareja con el padre de Benjamín Agüero y dejó en claro que este coqueteo no pasó a mayores: "Estuve con Javier 'Bombón' Rosada, que jugaba en Chacarita y después en Boca. La pasé bien, pero no estaría nunca más con jugadores”.

La reacción del Kun Agüero ante las declaraciones de Rocío Marengo

Lo cierto es que el delantero está viviendo una etapa muy peculiar de su vida amorosa, ya que está esperando a su primera hija junto a Sofía Calzetti y se mostrado más enamorado que nunca. De todos modos, decidió mantenerse en silencio ante la revelación que hizo Marengo en la televisión.

En cambio, el Kun Agüero utilizó la polémica para dar una excelente noticia a sus fans a través de redes sociales. El exjugador del F. C. Barcelona se mostró con equipo deportivo y expresó: "Un poco de fútbol", dando a entender que está volviendo a la cancha luego de su retiro en 2021 a causa de arritmia cardíaca.