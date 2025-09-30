El gesto de Ova Sabatini que conmovió tras el embarazo de Oriana y Paulo Dybala: "Felicidades abuelo"

Ova Sabatini expresó su alegría tras el anuncio que realizaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, en un contexto familiar que suma nuevos capítulos. La tierna reacción se dio en medio de los saludos que comenzaron a aparecer luego de la confirmación del embarazo, por parte de la pareja, en un emotivo video.

Las tiernas palabras de Ova Sabatini luego de que Oriana confirmara su embarazo

s compartió su emoción tras la noticia que dieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, en un entorno familiar que continúa sumando capítulos. Su reacción se sumó a los mensajes que comenzaron a circular luego de que la pareja confirmara el embarazo en un emotivo video que reflejó la alegría que comparten.

Paulo Dybala, Oriana y Ova Sabatini

El anuncio se dio a través de un video íntimo en el que se los ve emocionados, compartiendo la primera ecografía y escuchando por primera vez el latido del bebé, en un momento que refleja la alegría con la que viven esta etapa. La publicación generó una gran repercusión entre sus seguidores y su entorno más cercano.

Entre los comentarios más destacados estaba el de Ova Sabatini, quien no pudo ocultar su emoción: “¡Gracias, chicos, por tanta felicidad! Los amo”. Sin declaraciones extensas, el mensaje del actor dejó en evidencia el vínculo familiar y el acompañamiento en esta nueva etapa que empezó a vivir Oriana.

Cabe destacar que el empresario mantiene un perfil bajo en los medios, pero acompaña constantemente a su hija en los momentos de su carrera. Su reacción ante el embarazo fue breve, directa y cargada de afecto, en línea con el estilo que lo caracteriza. Sus palabras se ubicaron entre las más comentadas por los seguidores de la pareja: "Felicidades abuelo".

La noticia del embarazo llega a poco más de un año del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Desde entonces, la pareja mantiene una rutina compartida entre Argentina y Europa, donde el futbolista desempeña su carrera profesional. El anuncio del bebé marca un nuevo capítulo en la vida de la pareja y de toda su familia.

Ova Sabatini

Por su parte, Tiziana Sabatini, hermana menor de la artista, posteó un video en sus historias de Instagram donde escribió en mayúsculas: “VOY A SER TÍAAAAAAAA”, acompañado de emojis. A su vez, comentó en la publicación de su hermana, dejando en claro la emoción que estaba sintiendo: "Los amo mucho, soy la más feliz del mundo".

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Ova Sabatini acompañó el anuncio de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con un mensaje que se volvió parte del momento compartido. El gesto del actor conmovió a todos los seguidores de la pareja y logró destacar entre los comentarios que empezaron a circular luego de la confirmación del embarazo.

