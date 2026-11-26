La noche de este jueves se realizó la avant première de Juan se alquila en Cinemark Hoyts DOT, con la presencia de los protagonistas de la nueva serie de Flow, Nicolás Furtado y Gimena Accardi. La pareja fue una de las grandes atracciones de la alfombra roja, en una presentación que reunió a distintas figuras del espectáculo que se acercaron para acompañar el estreno.

Entre los invitados estuvieron Leticia Siciliani, Silvia Kutika, Nai Awada y Franco Masini, quienes compartieron la noche con el elenco y se sumaron a la convocatoria. La ficción, protagonizada por el exprotagonista de El Marginal y la también directora, propone una historia en clave de comedia sobre un actor que, ante las dificultades económicas y la falta de trabajo, encuentra una salida tan insólita como particular: alquilar sus servicios para interpretar personajes en situaciones de la vida real.

Nico Furtado y Gime Accardi en "Juan se alquila"

Los mejores looks de la avant premiere de "Juan se alquila" en Cinemark Hoyts DOT

Gimena Accardi eligió un vestido largo en tono amarillo manteca, de silueta ajustada y con un delicado detalle de frunces y textura irregular. Lo combinó con sandalias de tiras finas y llevó el pelo suelto, con ondas naturales y flequillo. Un look femenino y luminoso para la presentación de la serie que protagoniza en la plataforma de Flow.

Nicolás Furtado apostó por un conjunto de impronta relajada, compuesto por una camisa azul con rayas verticales blancas, pantalón de vestir oscuro y cinturón de cuero marrón. Completó el estilismo con anteojos de sol negros y reloj, en una propuesta que combinó prendas clásicas con un aire descontracturado.

Liz Solari - Gime Accardi y Nico Furtado

Liz Solari, quien también forma parte del elenco de Juan se alquila, se inclinó por un look en rojo vibrante, con un vestido largo de escote cuadrado y breteles anchos. La prenda se destacó por las franjas horizontales en distintos tonos rojizos y rosados en la parte superior, además de una falda asimétrica con transparencias y aberturas. Completó el estilismo con zapatos dorados de punta y taco bajo, y llevó el pelo recogido hacia atrás con un acabado natural.

Más looks de la avant premiere de "Juan se alquila"

Luis Luque y Silvi Kutika - Agustina "Papryka" Suásquita

Leti Siciliani - Nai Awada

Luis Machín y Gilda Scarpetta - Iair Said

Franco Masini - Ker Weinstein

La avant première reunió a protagonistas, integrantes del elenco y distintas figuras del espectáculo en una noche especial para presentar la nueva ficción de Flow. Con sus propuestas de estilo, Gimena Accardi, Nicolás Furtado y Liz Solari se destacaron entre los looks de la velada, que tuvo como escenario a Cinemark DOT.

Fotos y video: Sofía Herrera/CARAS