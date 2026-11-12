Gime Accardi sorprendió con un look romántico y gótico: corset, transparencias y botas altas

Gime Accardi compartió postales de una celebración especial y llamó la atención con su look. La conductora mostró su costado fashionista con una propuesta que reunió dos universos estéticos muy diferentes con el color negro como protagonista.

El look de Gime Accardi para la presentación de la segunda parte de su serie vertical

Gime Accardi volvió a demostrar su personalidad a la hora de elegir sus looks y sorprendió con una apuesta de inspiración romántica y detalles góticos. La actriz asistió a la fiesta de lanzamiento de la segunda temporada de su serie vertical, TILF, con un estilismo total black en el que combinó prendas de inspiración lencera, transparencias y calzado oscuro. Una propuesta sensual y con mucha personalidad, que se alejó de los conjuntos convencionales para una celebración nocturna.

El gran protagonista del outfit fue un vestido negro corto con corset incorporado, una pieza que se destacó por su estructura ajustada al cuerpo, las costuras verticales y el escote de corazón. El diseño dejó los hombros al descubierto y presentó un calce ceñido que resaltó la silueta. En el ruedo, sumó delicados detalles de encaje negro que le dieron una terminación femenina y reforzaron el aire lencero de la prenda.

El look de Gime Accardi para la presentación de la segunda parte de su serie vertical

Gime Accardi acompañó el vestido con mangas largas de tul negro translúcido, un detalle que aportó movimiento y un juego de transparencias. Este complemento también permitió sumar una nueva textura al conjunto sin abandonar la paleta monocromática. Como calzado, la directora eligió unas botas negras de caña alta, con cordones en la parte delantera y taco ancho, que contrastaron con la delicadeza del encaje y le dieron al look una impronta más urbana y rockera.

En cuanto al beauty look, Gime Accardi llevó el pelo suelto, con ondas naturales y flequillo, mientras que el maquillaje acompañó la propuesta con una terminación intensa. De esta manera, mantuvo la estética del conjunto y dejó que las diferentes texturas y siluetas fueran las protagonistas.

El look de Gime Accardi para la presentación de la segunda parte de su serie vertical

Look romántico con detalles góticos: las claves de la apuesta de Gime Accardi

El estilismo de Gime Accardi reunió dos universos estéticos que encuentran en el negro su principal punto de conexión. Por un lado, la inspiración romántica apareció en el corset, el escote de corazón, el encaje y las mangas de tul, elementos asociados a una estética femenina, delicada y con referencias vintage.

Por otro, los detalles góticos se hicieron presentes a través de la elección del total black, las transparencias y las botas de caña alta. Estos elementos aportaron una impronta más intensa y rebelde, que contrastó con la delicadeza de los terminados lenceros del vestido.

Gime Accardi sorprendió con un look romántico y gótico

Este tipo de look permite jugar con opuestos y construir una imagen con carácter sin necesidad de recurrir a demasiados colores o accesorios. La clave está en combinar texturas y prendas de diferentes universos: el encaje y el tul aportan romanticismo, mientras que el corset estructurado y el calzado de impronta urbana suman fuerza.

Así, Gime Accardi sorprendió con un look romántico y gótico en el lanzamiento de la segunda temporada de su serie vertical TILF. La artista apostó por un vestido con corset y transparencias y lo combinó con botas altas. Con esta elección demostró, una vez más, su afinidad por las apuestas con identidad propia. Además, encontró una forma de llevar el clásico vestido negro a otro nivel.