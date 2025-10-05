Nancy Dupláa, Pablo Rago, Cecilia Roth y Nico Furtado arrasan en Netflix con una nueva película argentina

A un año de su estreno, Goyo sigue siendo una de las producciones argentinas más vistas de Netflix y volvió a ocupar los primeros puestos del ranking nacional. La película, dirigida por Marcos Carnevale y estrenada en 2024, combina drama, romance y una profunda sensibilidad que conquistó tanto al público local como internacional. Con las actuaciones de Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Pablo Rago, Soledad Villamil y Cecilia Roth, el film continúa generando conversación por su historia emotiva y por las notables interpretaciones de su elenco.

Todo lo que tenés que saber sobre Goyo, la película argentina que causa sensación en Netflix

La trama gira en torno a Gregorio “Goyo” Villanueva (Nicolás Furtado), un hombre con Asperger que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Su vida está caracterizada por la rutina, la precisión y un profundo amor por el arte, hasta que conoce a Eva Montero (Nancy Dupláa), una nueva guardia de seguridad que llega a cambiar por completo su forma de entender el mundo. Lo que comienza como una amistad se convierte en una historia de amor inesperada, tierna y transformadora.

A lo largo de sus 107 minutos, Goyo aborda con delicadeza temas como la inclusión, la empatía y las relaciones humanas desde una perspectiva distinta. Carnevale propone un relato íntimo, con un tono emocional equilibrado, que evita los lugares comunes y apuesta por mostrar la autenticidad de los personajes. El guion combina momentos de humor sutil con escenas de gran carga emocional, logrando un balance entre lo cotidiano y lo extraordinario.

El elenco es uno de los grandes aciertos del film. Nicolás Furtado brilla con una interpretación precisa y contenida, que muestra un registro completamente distinto a sus trabajos anteriores. Nancy Dupláa aporta calidez y naturalidad, mientras que Pablo Rago, Soledad Villamil y Cecilia Roth completan un reparto sólido que enriquece la historia con matices y profundidad.

Visualmente, la película se destaca por su fotografía cálida y cuidada, que acompaña la sensibilidad del relato y resalta los espacios del museo como un reflejo del universo interior del protagonista.

A casi un año de su llegada al catálogo, Goyo continúa entre las más elegidas por los usuarios de Netflix en Argentina y en otros países de la región. Nancy Dulpáa, Pablo Rago, Cecilia Roth y Nico Furtado conforman parte de un elenco muy acertado para la historia. El éxito de la producción confirma el gran momento del cine nacional dentro de la plataforma y la capacidad del público de conectar con historias simples, honestas y profundamente humanas.

