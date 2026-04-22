De Iván de Pineda y Reina Reech a Liz Solari: los famosos argentinos que nacieron en otro país

La argentinidad es, muchas veces, una construcción que va más allá de lo que dice el pasaporte. En el mundo del espectáculo, sobran ejemplos de figuras comúnmente asociadas con la cultura nacional pero que, por distintas circunstancias, dieron sus primeros pasos en otras tierras. Desde conductores icónicos hasta periodistas destacados, el mapa de nacimientos de los famosos es mucho más amplio de lo que la mayoría suele imaginar, revelando historias de exilios, giras y misiones diplomáticas.

Adrián Suar y María O'Donell, directo desde los Estados Unidos

En el grupo de los nacidos en Estados Unidos, existen casos como el de Adrián Suar. El fundador de Pol-ka nació en Queens, Nueva York, bajo el nombre de Adrián Kirzner Schwartz; su padre, Leibele Schwartz, se encontraba allí por su carrera como cantante litúrgico. Mientras que, en una línea más académica, la periodista María O’Donnell nació en New Haven, en el estado de Connecticut, mientras su padre, el politólogo Guillermo O’Donnell, realizaba investigaciones en la Universidad de Yale.

Adrián Suar.

Iván de Pineda y Reina Reech, del Viejo continente a la Argentina

Europa también fue cuna de grandes referentes. Iván de Pineda nació en Madrid y llegó a Buenos Aires a los ocho años, conservando durante un tiempo un acento español que luego se fundió con el porteño de forma definitiva. Por su parte, Reina Reech nació en Viena, Austria, mientras sus padres, Ámbar La Fox y Mauricio Febre, realizaban una gira artística por ese continente.

Ya en la región, los lazos son igual de fuertes y sorprendentes. Luis Ventura, uno de los periodistas más representativos de la televisión argentina, nació en San Pablo, Brasil, ciudad donde su familia vivió por motivos laborales. De forma similar, Liz Solari nació en Barranquilla, Colombia, debido a que su padre, el director técnico Eduardo Solari, dirigía al club Junior en aquel momento.

Gabriela Toscano.

Otro caso histórico es el de Pepe Cibrián, quien nació en La Habana, Cuba, durante uno de los tantos viajes de sus padres, los recordados Ana María Campoy y José Cibrián, quienes se encontraban trabajando en la isla. Por su parte, Felipe Colombo, figura clave de la ficción juvenil, nació en la Ciudad de México y es hijo del actor argentino Juan Carlos Colombo. Un poco más cerca, cruzando el Río de la Plata, Gabriela Toscano y Natalia Oreiro son de Montevideo, aunque sus carreras se consolidaron definitivamente de este lado de la orilla.

Felipe Colombo.

Estas historias demuestran que el lugar de nacimiento termina siendo apenas un dato de color. La verdadera identidad de estas figuras no pasa por un papel sellado afuera, sino por ese vínculo que supieron armar con el público. Eligieron al país como su hogar y su lugar en el mundo para hacer carrera, dejando en claro que la argentinidad es, en el fondo, un sentimiento que se elige y se construye cada día