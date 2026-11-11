Gime Accardi eligió una manera distinta para promocionar la segunda temporada de su serie vertical. Esta vez, lo hizo mediante la moda y con un look que se robó todas las miradas en redes sociales. La prenda estrella fue el "corset de los sueños" como lo definió la propia artista.

La prenda romántica y audaz que conquistó a Gime Accardi

Gime Accardi volvió a demostrar su costado más fashionista con una apuesta que no pasó inadvertida. En la previa del estreno de la segunda temporada de su serie vertical, la actriz compartió en sus redes sociales una producción de fotos y videos en la que mostró un corset muy especial.

“Mañana estrenamos TILF2 y me puse un corset de los sueños”, escribió Gime Accardi junto a las imágenes, en las que dejó ver cada detalle de una pieza de diseño con una estética romántica, teatral y provocadora. El modelo lleva el sello inconfundible de Verónica de la Canal, reconocida por sus creaciones de inspiración romántica, con referencias a la estética victoriana, los corsés históricos y la ornamentación artesanal.

Gime Accardi lució el "corset de los sueños" para promocionar la nueva temporada de TILF, su serie vertical

En esta oportunidad, la diseñadora combinó sensualidad, fantasía y dramatismo logrando así que la prenda sea la gran protagonista del estilismo. El corset está confeccionado en una tela translúcida de color marfil, con una estructura marcada por varillas verticales que recorren el torso y ayudan a definir la silueta. Su diseño incorpora paneles de transparencias que dejan entrever la piel y generan un juego visual entre las zonas cubiertas y descubiertas. Esta construcción, además de remitir a la corsetería tradicional, aporta una impronta lencera y una sensualidad contemporánea.

Gime Accardi lució el "corset de los sueños" para promocionar la nueva temporada de TILF, su serie vertical

Sin embargo, el detalle que concentra todas las miradas se encuentra en el centro del diseño. Allí aparece un gran corazón rojo, realizado con pequeñas aplicaciones brillantes que aportan textura y relieve. La figura está rodeada por una composición de destellos plateados, con piezas ornamentales que se extienden hacia los costados como si fueran rayos de luz. A esto se suma una pieza metálica que atraviesa el corazón y refuerza el espíritu romántico y dramático de la creación.

Gime Accardi lució el "corset de los sueños" para promocionar la nueva temporada de TILF, su serie vertical

Otro de los elementos distintivos está en la parte superior. El corset de Gime Accardi presenta una terminación strapless, aunque incorpora largas tiras de tela marfil que caen desde los laterales y se deslizan sobre los brazos, generando un efecto de mangas caídas. Estos paños livianos aportan movimiento y un aire etéreo, en contraste con la estructura rígida del diseño.

La espalda también tiene una confección especial: el corset se ajusta mediante un sistema de cordones entrecruzados que deja parte de la piel al descubierto y permite regular la silueta. Este recurso recupera uno de los detalles más característicos de la corsetería clásica y suma un acabado artesanal a la pieza.

Gime Accardi lució el "corset de los sueños" para promocionar la nueva temporada de TILF, su serie vertical

Gime Accardi combinó su corset de diseño con un jean de estética urbana

Para equilibrar la impronta teatral y romántica del corset, Gime Accardi lo combinó con una prenda mucho más cotidiana: un jean azul de tiro bajo y calce relajado con pequeñas manchas verdes. El contraste entre la sofisticación de la pieza de Verónica de la Canal y la informalidad del denim generó un look de inspiración urbana, con referencias a la moda de los años 2000.

En cuanto al beauty look, Gime Accardi llevó el cabello oscuro recogido en un rodete alto y descontracturado, con un flequillo abierto y algunos mechones sueltos que enmarcaron su rostro. El peinado acompañó la estética del conjunto y permitió dejar a la vista los hombros y los detalles del atuendo.

De esta manera, Gime Accardi lució el "corset de los sueños" para promocionar la nueva temporada de TILF, su serie vertical: transparencias, bordados, brillo y referencias románticas. Con este look, la directora se alejó de las piezas convencionales y apostó por una pieza de autor con una fuerte identidad visual y el sello creativo de Verónica de la Canal.