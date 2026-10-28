Gimena Accardi enseñó sus bikinis y protagonizó un baile romántico con su novio Seven Kayne

Gimena Accardi volvió a compartir momentos de su vida personal en redes sociales, donde mostró tres bikinis con diseños diferentes y también protagonizó un baile romántico junto a su novio, Seven Kayne. Las publicaciones combinaron moda y romance, dos aspectos de su presente que despertaron la atención de sus seguidores.

Seven Kayne y Gimena Accardi

Los modelos que compartió la actriz se distinguen por sus tonalidades y terminaciones: desde una combinación de rosa viejo y verde lima hasta un estampado geométrico en marrón, blanco y bordó, además de un diseño marrón chocolate con detalles metálicos dorados.

Los tres bikinis que mostró Gimena Accardi

Uno de los modelos que compartió Gimena Accardi combina rosa viejo con detalles en verde lima. El corpiño triangular, de estilo halter, tiene breteles finos y bordes en contraste que destacan sobre el tono principal. La bombacha, de tiro bajo y con tiras delgadas en los laterales, mantiene la misma combinación cromática. El resultado es un diseño que apuesta por una base suave y suma un color vibrante para generar contraste.

El segundo bikini se diferencia por su estampado geométrico en tonos marrones y blanco, con detalles en bordó oscuro. El corpiño tiene copas armadas, un leve frunce y un pequeño aplique en el centro, mientras que la bombacha de tiro bajo incorpora lazos ajustables en los laterales. El tercer modelo, en cambio, se inclina por una propuesta más sobria: está confeccionado en marrón chocolate y presenta un corpiño triangular con un aplique metálico dorado en el centro.

Gimena Accardi deslumbró con tres bikinis

El baile romántico de Gimena Accardi con Seven Kayne

Además de mostrar los tres diseños, Gimena Accardi compartió un momento romántico junto a Seven Kayne. El baile formó parte de las publicaciones con las que la actriz dejó ver un costado más íntimo de su presente, en el que también comparte distintos momentos junto al músico. Así, el contenido reunió dos aspectos diferentes de su presente: sus elecciones de moda y una escena con su pareja.

La historia entre ambos comenzó en noviembre de 2025, cuando se conocieron durante el rodaje de TILF, una serie erótica en formato vertical producida por el canal de streaming OLGA. La química entre los dos durante el proyecto alimentó los rumores sobre un posible romance, aunque en un primer momento los acercamientos fueron vinculados con una estrategia de promoción de la ficción.

Los tres bikinis de Gimena Accardi, con propuestas que van desde los contrastes de color hasta los estampados geométricos y los detalles dorados, aportaron el eje de moda de las publicaciones, mientras que el momento junto a Seven Kayne, por su parte, puso el foco en la relación que ambos hicieron pública durante este año. Así la actriz confirmó que se encuentra en una etapa tranquila y plena de su vida.