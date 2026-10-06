Gimena Accardi explicó los verdaderos motivos de sus retoques estéticos: “Estoy esperando a que me haga efecto la anestesia”

Gimena Accardi volvió a utilizar sus redes sociales para mostrar el nuevo procedimiento de belleza al que se sometió. La actriz se grabó desde la clínica para contar detalles sobre el tratamiento y mientras esperaba a que la atienden los especialistas, lanzó una reflexión sobre los retoques estéticos pasando los 40 años.

Gimena Accardi reveló la razón de su tratamiento estético

Desde su cuenta de Instagram, Gimena Accardi publicó un video mientras esperaba que hiciera efecto la anestesia antes de comenzar con el tratamiento. “Estoy haciendo tiempo hasta que me haga efecto la anestesia y te dejan como en un cuartito de espera muy lindo”, relató con naturalidad, mientras mostraba el espacio en el que aguardaba.

Gimena Accardi//Instagram

Durante esos minutos, la actriz compartió una reflexión dirigida especialmente a quienes siguen su trabajo y suelen preguntarle por su aspecto. “Me puse reflexiva y quiero dar este mensaje que me parece interesante”, expresó antes de explicar las razones que la llevan a realizarse procedimientos estéticos.

La artista aclaró que su intención no es aparentar una edad menor, sino cuidar el estado general de su piel. “Yo me hago estos tratamientos porque me gusta que mi piel luzca bien, luzca sana, sin manchas y sin marcas de acné”, sostuvo. En esta línea, también reconoció que trabaja con su imagen, un aspecto habitual en su profesión, pero remarcó que no busca modificar su rostro para parecer más joven. “Trabajo con mi imagen, pero no me hago estos tratamientos para aparentar menos edad, no me interesa eso”, afirmó.

Gimena Accardi en la clínica estética//Instagram

En ese sentido, destacó que se siente conforme con el momento de su vida que atraviesa y que no reniega de su edad. “No me hago el tratamiento para aparentar la edad. Yo tengo 41 años y me encanta tenerlos. De hecho, entre nosotras, es la mejor edad”, comentó con entusiasmo.

La actriz también se dirigió a las mujeres más jóvenes y les pidió que no vean la llegada de los 40 como algo negativo. “Está bueno que ese sea el mensaje, que las de veintipico no tengan miedo de llegar a los 40 porque se puede llegar luciendo una buena piel”, señaló.

Para ella, el cuidado personal también está relacionado con los hábitos cotidianos. En su publicación mencionó la importancia de mantener una alimentación equilibrada, hidratarse y realizar actividad física. A esos cuidados sumó la posibilidad de recurrir, si se desea, a tratamientos realizados por profesionales. “Con un ayudín con el láser que no viene nada mal”, expresó de manera distendida.

En qué consistió el tratamiento estético que se hizo Gimena Accardi

El procedimiento que eligió Gimena Accardi se llama Morpheus 8, una técnica estética no quirúrgica que combina microagujas con radiofrecuencia fraccionada. El objetivo del tratamiento es estimular la producción de colágeno, mejorar la textura de la piel y favorecer una apariencia más firme y uniforme.

Luego de atravesar la sesión, también contó cómo fue su experiencia con este nuevo retoque y llevó tranquilidad a quienes puedan estar interesados en conocer el procedimiento. “Solo me dolió un poco en la frente, que la piel es más finita. El resto es súper soportable”, explicó.

Gimena Accardi sobre el procedimiento estético//Instagram

Según detalló, los resultados no son inmediatos, ya que comienzan a apreciarse aproximadamente un mes después de la aplicación. De esta manera, Gimena Accardi no solo mostró un nuevo retoque estético, sino que también planteó una forma diferente de hablar sobre la belleza, el envejecimiento y el cuidado de la imagen personal.