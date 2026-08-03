Gimena Accardi marcó tendencia en Madrid con tres looks estilo boho chic

Gimena Accardi viajó a Madrid y llevó su característico estilo bohemio a una de las ciudades más convocantes del mundo. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una serie de postales de su estadía en la capital española, donde dejó ver tres propuestas de inspiración boho chic. Con prendas versátiles, atemporales e ideales para los días de verano, apostó por conjuntos relajados que combinaron comodidad y elegancia, reafirmando una estética que se mantiene vigente temporada tras temporada.

Los looks estilo boho chic de Gimena Accardi

Gimena Accardi volvió a apostar por el estilo boho chic con una selección de prendas versátiles, atemporales e ideales para las altas temperaturas que azotan al continente europeo. Durante su estadía en Madrid, la actriz combinó básicos de su guardarropa con detalles de inspiración artesanal y accesorios relajados, logrando estilismos frescos que funcionan tanto para recorrer la ciudad como para disfrutar de una salida nocturna.

Gimena Accardi en Madrid | Instagram

Uno de los conjuntos más llamativos estuvo compuesto por un top negro tipo bralette de breteles finos y una minifalda camel con estampado de lunares negros y volados, una combinación que equilibra sensualidad y comodidad. Para completar su outfit eligió botas cortas negras, que aportaron un aire urbano y moderno, además de una gorra con vicera y un bolso estilo bandolera en el mismo color, accesorios prácticos y simples.

En otra de las postales, Accardi mostró su faceta más bohemia con un crop top tejido al crochet en color crudo, de cuello halter y flecos, una de las prendas protagonistas de la temporada del verano europeo. Lo combinó con una pieza inferior de tela liviana y semitransparente en tono marrón, perfecta para un día de playa o, bien, pasearen el mar. Las gafas de sol de inspiración retro, un collar de cuentas y las pulseras completaron una propuesta de estética artesanal, una de las claves del boho chic.

Gimena Accardi en Madrid | Instagram

Como tercera opción, la actriz eligió un look de impronta más refinada sin abandonar la esencia relajada que la acompaña a donde quiera que vaya. En esta línea, lució un top blanco halter con detalles de encaje y una falda larga de caída fluida en un tono neutro, acompañada por un cinturón fino de cuero que marcó la silueta. El peinado recogido y los accesorios discretos terminaron de darle forma a una propuesta elegante, demostrando que este recurso de moda también puede adaptarse a ocasiones más formales sin perder frescura.

Gimena Accardi en Madrid | Instagram

Gimena Accardi apuesta por una estética vinculada al boho chic

El boho chic se consolidó con el paso de los años como una de las estéticas más presentes en el guardarropa de Gimena Accardi. La productora suele inclinarse por prendas de inspiración artesanal, tejidos livianos, siluetas relajadas y una paleta de tonos neutros que reflejan un estilo fresco y natural. En sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, estas elecciones se repiten con frecuencia y forman parte de una identidad fashion que combina comodidad con elegancia, sin perder la sensualidad y la impronta juvenil que la caracteriza.

Asimismo, suele actualizar esa impronta bohemia con guiños urbanos y contemporáneos, reinterpretando este estilo mediante diversos tejidos y animándose a jugar con transparencias. Botas, gorras, tops minimalistas y accesorios discretos conviven con piezas de crochet, encajes, flecos y faldas fluidas, logrando un equilibrio entre lo romántico, lo sensual y lo moderno. Esa versatilidad le permite adaptar el boho chic a distintos escenarios, desde paseos al aire libre, hasta una salida en la noche o un evento de verano.

Por su parte, también alterna narrativas de moda de impronta urbana. En una de las postales de su recorrido por la capital de España lució una musculosa blanca de líneas simples con una falda midi con estampado a cuadrillé en tonos beige, cuyo diseño con vuelo y terminación asimétrica aportó movimiento. Sumó botas estilo texanas negras y una gorra en color marrón para darle un contraste más chic.

Gimena Accardi | Instagram

Con esta serie de estilismos, Gimena Accardi volvió a confirmar su afinidad por el boho chic, una estética que combina prendas versátiles, atemporales e ideales para el verano. La actriz apostó por diseños livianos, tejidos artesanales y accesorios sencillos, demostrando cómo adaptar esta tendencia a diferentes ocasiones, manteniendo un equilibrio entre comodidad, frescura y personalidad