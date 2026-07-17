Gio, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante, vende las cremas de su mamá: "Listo ma ¿y el regalo?"

Mientras el jugador de la selección argentina, Leandro Paredes se prepara con toda su concentración para la final del Mundial 2026 contra España, que se disputará este domingo en Estados Unidos, su vida fuera del campo también cautiva la atención de todos. En esta oportunidad, un tierno video protagonizado por su hijo Giovanni, de 9 años, fruto de su relación con Camila Galante, ha conquistado las redes sociales, mostrando un lado muy cercano y familiar del campeón.

La tierna publicidad de Gio, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante para vender los productos de su mamá

Camila Galante se encuentra en Estados Unidos apoyando a Leandro Paredes y alentando a la selección nacional para llegar a consolidarse bicampeones del mundo, pero también, se da un tiempo para dedicarse a su emprendimiento de maquillaje, lociones y cremas. Desde el 2021, la mujer del jugador ha logrado destacar su firma gracias a una estrategia que combina la exposición en redes sociales con una fuerte conexión con el mundo del fútbol. Además, La marca cuenta con un embajador muy especial: Leandro Paredes, quien también es la imagen de la línea masculina, fortaleciendo así la relación entre deporte, belleza y familia.

Leandro Paredes y Camila Galante con sus hijos//Instagram

Pero, en las últimas horas, la atención se centró en un protagonista inesperado: ¡su hijo Giovanni! En un video compartido por el perfil de Instagram de Galante Cosmética, el pequeño aparece vendiendo las cremas de su madre de una forma muy espontánea y adorable. Con la inocencia propia de su edad, Giovanni dice: “Hola, me llamo Gio, yo no quería hacer este video, pero mi mamá me dijo que sí había muchas ventas, me iba a dar un regalo”.

Leandro Paredes y Camila Galante con sus hijos//Instagram

Gio, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante y su entusiasmo por vender y ganar un regalo

Con entusiasmo, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante invita a los seguidores a comprar: “Así que si querés comprar, ¡comprá! Tenés la posibilidad de ganarte la remera de Leandro Paredes firmada por él. Si querés comprar, ¡comprá! En 3 cuotas sin interés y con descuentos por transferencia”.

Gio, el hijo de Leandro Paredes y Camila Galante//Instagram

El episodio, lleno de ternura, cierra con una pequeña negociación familiar: Giovanni le pregunta a su madre, Camila, si le dará el regalo prometido. “Listo, ma, ¿y el regalo?”, solicita con ilusión. En la publicación, la marca invita a apoyar al pequeño: “Demosle una mano a Gio y de paso, últimos días para participar por la camiseta firmada por Leo”.

En medio de la emoción por la esperada final de este apasionante Mundial 2026, el tierno video del hijo de Leandro Paredes y Camila Galante se llevó todos los halagos de los usuarios en redes sociales que no dudaron en reaccionar al posteo con muestra de cariños para el niño y para la familia.