Linda Peretz recordó el calvario de su separación de Carlos Rottemberg: “Lloraba todo el tiempo, lloré mucho por los rincones”

En una entrevista exclusiva en el ciclo Caras Glam, conducido por Marcelo Polino que se verá esta noche a las 22 horas por Caras TV, la reconocida actriz, productora y directora teatral Linda Peretz se abrió como nunca antes y compartió detalles íntimos de su vida, en especial, el difícil proceso que atravesó tras su separación de Carlos Rottemberg, con quien estuvo en pareja por más de 30 años y con quien tuvo a su hijo Tomás.

Linda Peretz habló de su momento más duro en Caras Glam

La historia de amor entre Linda Peretz y Rottemberg fue una relación duradera y llena de momentos significativos. Sin embargo, como ella misma confesó en Caras Glam, la separación fue un momento de profundo dolor para ella y expresó que, aunque todavía conserva el cariño por su expareja, el proceso no fue fácil: “La separación para mí fue escandaloso, porque yo lo amaba a Carlos. Fue doloroso, pero ahora estoy regia”.

Linda Peretz en Caras Glam//Caras TV

A lo largo de la entrevista, Peretz reflexionó sobre su proceso de resiliencia y auto-reinvención. “Yo soy muy resiliente, es una palabra nueva que aprendimos ahora últimamente. Sí, me reinvento”, afirmó y agregó: “Yo me reinventó, soy Doctor Jekyll y Mr. Hyde, tengo ese perfil no sé si es un defecto o una virtud”, resaltó.

Además, la presidente de la Casa del Teatro explicó que, tras la separación, pasó por un período en el que quedó “en la cama”, sin saber qué hacer, sumida en lágrimas. “Me quedé un poco en la cama. Imagínate que, ay, Dios mío, no sabía qué hacer, lloraba todo el tiempo. Yo lloré mucho por los rincones”, reiteró.

Linda Peretz//Caras TV

Linda Peretz reveló qué hizo para afrontar la separación con Carlos Rottemberg

En la nota para Caras TV, Linda Peretz también compartió cómo logró sobrellevar el dolor emocional: “Saqué pecho; y dije no, porque tengo toda la vida por delante”, relató y sostuvo: “Alguien me había dicho que Carlos es más joven que yo. Me acuerdo que me dijo: ‘Carlos tiene toda una vida por delante’ y yo también, por favor. Toda mi vida por delante”.

Linda Peretz en Caras Glam//Caras TV

Durante la charla con Marcelo Polino en Caras Glam, la artista reveló que buscó ayuda profesional y espiritual para sanar las heridas de la separación: “Hice terapia, trabajé mucho con la Kabbalah, trabajé mucho con mi parte espiritual. Yo me siento muy judía, cumplo algunas observaciones, soy bastante observante dentro de la religión. A mí me parece que eso me ayuda mucho, me tranquiliza, me da mucha planta”.

La espiritualidad y la religión jugaron un papel fundamental en su proceso de recuperación emocional. Peretz expresó que estas prácticas le brindan paz y estabilidad, ayudándola a afrontar los momentos difíciles. “La espiritualidad te tranquiliza mucho”, confirmó y añadió: “Yo todas las mañanas hago una meditación”.

La historia de Linda Peretz conmovió a muchos, no solo por la sinceridad con la que compartió su dolor, sino también por su fortaleza para superar uno de sus momentos más tormentosos. La actriz, que en la actualidad se muestra plena y reiniciada, dejó en claro que la resiliencia, la fe y el trabajo interno fueron clave para afrontar su dura separación. La entrevista completa, que promete ser reveladora, podrá verse en su totalidad en Caras TV a las 22 horas, donde Linda Peretz responderá a todas las preguntas de Marcelo Polino y profundizará en varios aspectos de su vida.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/PERFIL