El increíble antes y después de Camila Galante y Leandro Paredes: las fotos

La historia de amor de Camila Galante y Leandro Paredes se puede contar en imágenes cronológicas, al igual que su crecimiento individual y profesional. La pareja se conoce desde que eran niños, y se prometieron un amor que sigue manteniéndose fuerte con el paso de los años. Sin embargo, ellos siguen guardando los recuerdos como una forma de ver todo lo que pasaron y por qué construyeron una de las crónicas de amor, compañerismo y superación más hermosas del deporte y el ámbito empresarial en la actualidad .

El increíble antes y después de Camila Galante y Leandro Paredes

En fotos, el antes y después de Camila Galante y Leandro Paredes y su historia de amor

Leandro Paredes y Camila Galante compartieron la infancia en la localidad de San Justo, donde el destino decidió cruzar de una manera muy temprana y construir una lenta y tierna historia de amor. Él era apenas un niño de ocho años que se esforzaba en las divisiones inferiores del Club Atlético Boca Juniors, mientras que ella, con diez años, era la hermana de Ramiro Galante, uno de sus compañeros de categoría y gran amigo de la infancia. Desde el primer instante en que el futbolista la vio, sintió una certeza absoluta y, con una inocencia romántica, le aseguraba a su madre que esa niña se convertiría en su esposa.

Durante años, la relación se mantuvo en el plano de una profunda amistad, compartiendo tardes enteras, juegos en el Club Social y Deportivo Parque y vacaciones familiares en las playas bonaerenses. A pesar de que todos en el entorno íntimo sabían del interés del jugador, Paredes guardó el secreto con timidez hasta que el amor adolescente rompió las barreras de la discreción. El quiebre definitivo hacia el romance ocurrió cuando Leandro tenía trece años y Camila quince, y él se animó a dar el esperado primer beso, de manera espontánea, en un supermercado de barrio.

Debido a la juventud de ambos y al temor por la reacción de los hermanos de la joven, decidieron mantener el vínculo oculto. Su amor y la intensidad de los sentimientos de Leandro era tal que, antes de cumplir los quince años y sin ser todavía novios oficiales ante la sociedad, decidió tatuarse el nombre de Camila en su piel. El secreto salió a la luz durante unas vacaciones en San Bernardo, cuando el hermano de Galante los descubrió dándose un beso en un boliche. Al mismo tiempo que la pareja se consolidaba, el futbolista progresaba rápidamente en el plantel profesional xeneize.

El increíble antes y después de Camila Galante y Leandro Paredes

El gran salto en la carrera de Paredes llevó a que la relación también diera una pisada segura del amor que seguirían construyendo. Con la transferencia al fútbol europeo, los jovenes de 19 y 21 años comenzaron a convivir y, juntos, desembarcaron en Italia para adaptarse a una nueva cultura, un idioma diferente y las exigencias de la alta competencia en la prestigiosa Serie A. El primer destino fue el Chievo Verona, seguido por un exitoso paso por la Roma y el Empoli, hizo que la pareja y sus sueños por el crecimiento profesional de Paredes diera sus frutos. Al mismo tiempo, Galante comenzaba a desempeñar un rol primordial en redes sociales, mostrando algunas de sus facetas como influencer o modelo.

Sin embargo, el cambio de su vida y de su estilo personal fue en diciembre del 2013, con la llegada de Victoria, la primogénita del clan. La niña nació en suelo italiano, y abrió a la familia que seguiría creciendo con el paso de los años. Poco tiempo después, en noviembre de 2016, la felicidad familiar se expandió por completo con la llegada de Giovanni, el segundo hijo de la pareja, consolidando un hermoso clan familiar que se selló en un casamiento un año después.

El 27 de diciembre de 2017, Galante y Paredes decidieron formalizar su compromiso ante la ley y la religión a través de la gran y esperada boda en Buenos Aires. Tras una fiesta inolvidable, rodeados de sus seres queridos y compañeros del ambiente futbolístico, la pareja creó una rutina de diversas mudanzas con el motivo de los pasajes del jugador. Su periplo internacional fue al ir a Rusia para jugar en el Zenit de San Petersburgo. Posteriormente, el destino los llevó a Francia, donde Leandro brilló en el París Saint-Germain junto a estrellas internacionales, y luego regresaron a Italia para vestir la camiseta de la Juventus y tener un segundo ciclo en la Roma.

El increíble antes y después de Camila Galante y Leandro Paredes

El increíble antes y después de Camila Galante y Leandro Paredes

A la par del éxito deportivo de Leandro, quien tocó el cielo con las manos al consagrarse Campeón del Mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 y ganar múltiples Copas América, se dio un notable crecimiento laboral de cada uno de manera individual. Camila desarrolló una exitosa carrera como influencer de moda, tendencias y estilo de vida sustentable, y su enorme visión comercial la llevó a fundar Galante Cosmética, su propia marca premium de maquillaje, lociones y cremas de cuidado personal que se posicionó fuertemente en el mercado.

Este negocio, si bien fue enteramente puesto por ella, le dio un espacio a Paredes y lo transformó en una campaña en conjunto. Aprovechando la inmensa popularidad global del futbolista y la experiencia técnica de la empresaria en el rubro de la belleza, lanzaron una innovadora línea de cosmética masculina y productos unisex, y Leandro se convirtió en el embajador global e imagen principal del proyecto. Sumado a esto, el futbolista también desarrolló su propia marca de vinos premium llamada Mi Victoria, elaborada en la provincia de Mendoza, diversificando los activos económicos de la familia con productos de alta gama.

Copas mundiales, crecimiento profesional y un estilo muy familiar y sofisticado que los mantuvo en el bajo perfil mediático. La pareja vivió una nueva alegría que se sumó a su vida, el 31 de marzo del 2025. Su tercer hijo, Lautaro, llegó para completar a este clan. Finalmente, tras once exitosos años de trayectoria en el Viejo Continente y como último cambio más novedoso, se produjo el tan ansiado regreso para sellar su histórico retorno al Club Atlético Boca Juniors, el club de sus amores y la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

El increíble antes y después de Camila Galante y Leandro Paredes

El increíble antes y después de Camila Galante y Leandro Paredes en fotos relata una historia de amor de acompañamiento incondicional, una promesa infantil que selló un futuro juntos y un clan que sigue manteniéndose unido en la actualidad. Movilizados por un profundo deseo de arraigo familiar y la firme promesa que Leandro había hecho de regresar al club en plena vigencia física y futbolística, la pareja regresó al país que los vio formarse y demuestra que aquel tierno romance se convirtió en un imperio de amor, familia y éxito comercial inquebrantable.

A.E