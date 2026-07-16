Victoria, Lautaro y Gio, los hijos de Leandro Paredes, viajaron a Nueva York: "Un último pasito"

La Selección argentina ya se prepara para la final del Mundial 2026 frente a España, un encuentro que se disputará este domingo a las 16 en Nueva Jersey y que definirá al campeón del torneo. En medio de la expectativa que genera la gran definición, las familias de los jugadores también viven la previa con ilusión y acompañan desde distintos lugares.

Camila Galante junto a sus hijos

En ese contexto, Camila Galante compartió imágenes del viaje de Victoria, Lautaro y Gio, los hijos de Leandro Paredes, rumbo a Nueva York. Bajo la frase "un último pasito", la esposa del futbolista mostró distintos momentos del viaje familiar y dejó ver la complicidad entre los hermanos durante el recorrido.

El viaje de Victoria, Lautaro y Gio antes de la final del Mundial

A través de las imágenes que compartió Camila Galante, se pudo ver a Victoria, Lautaro y Gio, los hijos de Leandro Paredes, durante el viaje rumbo a Nueva York. En la primera postal del recorrido, la esposa de Leandro Paredes posa relajada junto a Giovani y Lautaro.

Lautaro y Victoria Paredes

Lautaro y Victoria Paredes

El carrusel compartido por Camila Galante también muestra una escena durante el traslado en auto, donde Victoria sostiene una tablet mientras Gio permanece sentado sobre sus piernas. Las postales reflejaron la complicidad entre los hermanos y también los planes de relajarse ante un partido decisivo para la selección.

Leandro Paredes, protagonista de la previa de la final ante España

Leandro Paredes atraviesa una etapa clave dentro de la Selección argentina. El mediocampista se consolidó como una pieza fundamental del esquema de Lionel Scaloni durante el Mundial 2026, ocupando el rol de volante central y aportando equilibrio en el funcionamiento del equipo.

Leandro Paredes

Luego de llegar al torneo con una lesión muscular que lo dejó afuera de los primeros encuentros, Leandro Paredes recuperó protagonismo en la fase eliminatoria y se convirtió en uno de los nombres importantes para los partidos decisivos. Su presencia en el mediocampo permite que jugadores como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister puedan adelantarse algunos metros y tener mayor participación ofensiva. Con la final frente a España por delante, el jugador contará con el acompañamiento de sus hijos y de su familia en una jornada que podría quedar marcada para siempre en la historia de la Selección argentina.