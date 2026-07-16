La nueva vida de Emilia Ferrero, la madre del hijo de Julián Álvarez, que transformó las mudanzas en un su mayor proyecto

Al igual que Julián Álvarez, María Emilia Ferrero se crió en Calchín, un pueblo ubicado a unos 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba que cuenta con apenas 1.165 viviendas y cerca de tres mil habitantes. La joven conoció al delantero gracias a amigos en común cuando eran apenas unos niños, de 9 y 10 años, y desde entonces nació entre ellos un vínculo que, con el paso del tiempo, se transformó en una historia de amor. Sin embargo, recién oficializaron su noviazgo en 2017.

Desde ese entonces, la influencer decidió acompañar a su pareja en cada paso de su carrera futbolística, incluso dejando atrás su vida en Argentina. Hoy, además de compartir la crianza de su hijo Amadeo con el delantero de la selección argentina, logró construir un proyecto personal que la mantiene sumamente motivada.

Emilia Ferrero | Instagram

Así es la vida de Emilia Ferrero

Emilia Ferrero nació el 12 de junio del 2000 en la ciudad cordobesa de Calchín. Allí, la joven vivió toda su infancia, adolescencia y parte de su juventud, donde conoció a Julián Álvarez cuando ambos eran niños. Años más tarde, formalizaron su relación sentimental marcando el inicio de una historia de amor que está a punto de cumplir una década. No obstante, el ingresar a la vida adulta, el camino profesional de ambos marcó caminos que los llevó a estar distanciados físicamente durante un tiempo.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez | Instagram

Mientras el delantero integraba el plantel profesional de River Plate, la joven permaneció en su provincia natal, donde continuó con sus estudios para convertirse en profesora de Educación Física. Una vocación estrechamente ligada al hockey, deporte que practicaba como hobby durante varios años en el Club Barrio Parque de Córdoba y que formaba parte de su rutina de bienestar y desarrollo personal.

En su cuenta personal de Instagram, dejó inmortalizado el día en el que obtuvo su título universitario. “Mirar hacia atrás y ver todo el camino recorrido, me llena el alma de felicidad. Materia tras materia, profesores tras profesores, notas tras notas. No hay palabras que puedan describir la emoción y felicidad que siento en este momento. Gracias a quienes en uno u otro momento me ayudaron en esta etapa. Me llevo los mejores cuatros años de mi vida. El comienzo de esta hermosa carrera”, escribió junto a una foto en la que se la ve sosteniendo sonriente un cartel con la inscripción: “Soy profe”.

Emilia Ferrero | Instagram

En la actualidad, aunque no ejerce la docencia, continúa llevando una vida estrechamente vinculada a la actividad física. A través de sus redes sociales comparte parte de su rutina diaria, en la que los entrenamientos al aire libre, el gimnasio y el pádel ocupan un lugar central entre sus actividades favoritas.

En 2022, cuando el futbolista firmó su pase al Manchester City, Emilia dejó todo en Buenos Aires para acompañarlo. En este marco, siempre manteniendo un perfil reservado y lejos de los escándalos mediáticos, comenzó a explorar nuevos rumbos a nivel profesional formando parte de algunas sesiones de fotos para una prestigiosa marca de ropa deportiva de línea premium destinada al pilates, yoga y el gimnasio.

Asimismo, realizó colaboraciones puntuales como creadora de contenido para firmas internacionales, consolidando su imagen como modelo. Sin embargo, siempre mantuvo un perfil discreto, alejado de la sobreexposición mediática y con publicaciones centradas en su rutina, el deporte, los viajes y su vida en familia. En una entrevista que concedió para un medio español, señaló que más allá de acompañar a Julián, también comenzó a desarrollar su propio camino en el mundo de la moda y las redes sociales. Con el paso del tiempo empezó a colaborar con distintas marcas y dio un nuevo paso al incorporarse a una agencia de modelos en Argentina. Aunque incursiona cada vez más en ese ámbito, mantiene como prioridad el deporte y su formación, mientras busca compatibilizar todas las actividades que forman parte de su vida.

Emilia Ferrero | Instagram

Las mudanzas que marcaron la vida de Emilia Ferrero, la pareja de Julián Álvarez

Al ponerse de novia y a proyectar un futuro juntos, Emilia Ferrero siempre tuvo presente que debía tomar una decisión que le cambiaría la vida: dejar todo para vivir su amor a pleno. Es por esta razón que, un mes después de que La Araña se instale en Manchester, la joven viajó rumbo a Europa. Incluso, a fines de ese año, vivió uno de los hechos históricos más importantes para la historia del fútbol y para la carrera futbolística del cordobés: la consagración en Qatar 2022, acompañándolo de cerca en el camino que culminó con la obtención de la tercera estrella para la Albiceleste.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez | Instagram

Allí tuvo que adaptarse a nuevas costumbres, al idioma y a una rutina completamente distinta, además de aprender a vivir lejos de su familia, sus amigas y sus seres queridos. Tres años después, en 2025, la pareja volvió a hacer las valijas para instalarse en Madrid. Aunque esta vez el idioma no representaba una barrera, ambos debieron afrontar nuevamente el desafío de adaptarse a una nueva cultura y comenzar una nueva etapa lejos de casa. Siempre de a dos.

En el plano privado, en ambos países europeos, la dinámica era la misma: se levanta temprano, desayuna y organiza las cosas del hogar. Luego estudia y hace ejercicios. Por la tarde, sale a caminar junto Julián y Tarzán, el perro que comparten. Al caer la noche, vuelve a enfocarse en su actividad deportiva, mientras el delantero aprovecha para ponerse al frente de la cocina y preparar la cena. Con el correr de los meses, incorporaron una chef profesional para acompañarlos en un plan nutricional acorde con sus exigencias físicas y deportivas.

Emilia Ferrero y Julián Álvarez junto a Tarzán, su perro | Instagram

Emilia fue testigo y acompañó a Julián en las consagraciones más importantes de su carrera con la selección argentina. Estuvo presente durante la conquista de la Finalíssima 2022, el histórico Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, celebrando junto a él cada uno de esos títulos que marcaron su trayectoria, con románticos posteos y dedicatorias que realizó en sus redes.

A mediados de 2025, Emilia y Julián dieron un gran salto en su convivencia: ambos anunciaron la pronta llegada de su primer hijo, Amadeo. El niño nació el pasado 3 de enero en España, aunque sus papás al principio decidieron preservar su rostro, semanas después fueron compartiendo las primeras postales del bebé.

Emilia Ferrero y Amadeo | Instagram

En su faceta como mamá, suele mostrarse junto a Amadeo en actividades diarias, como así también acompañando al atleta en cada paso. Es habitual verla con su bebé en las tribunas durante los partidos, en las concentraciones de la Scaloneta y en los distintos momentos importantes de la carrera del futbolista, compartiendo en familia cada victoria.

Julián Álvarez, Emilia Ferrero y Amadeo | Instagram

De esta manera, Emilia Ferrero logró reestructurar su vida tras dejar Argentina para acompañar a Julián Álvarez en su carrera por Europa. Lejos de frenar sus propios proyectos, cada mudanza se convirtió en una oportunidad para impulsar nuevos desafíos. Con un título universitario bajo el brazo, una carrera en crecimiento como modelo y creadora de contenido, consiguió combinar su pasión por el deporte y la moda. En paralelo, mantiene la actividad física como un pilar de su estilo de vida, un estilo de vida que comparte con el delantero y papá de su hijo Amadeo.