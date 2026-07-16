Clara Darín y Florencia Bas mostraron cómo vivieron el partido contra Inglaterra en su casa, con círculo de manifestación incluido

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 se vivió con una mezcla de emoción, nervios y esperanza en miles de hogares. Mientras millones de hinchas alentaban a la Albiceleste durante la semifinal frente a Inglaterra, Florencia Bas y Clara Darín también siguieron cada minuto del encuentro y sorprendieron con un particular ritual que prepararon para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Clara, Ricardo Darín y Florencia Bas

Desde la casa de la familia Darín, Florencia Bas y Clara Darín compartieron la divertida forma en la que vivieron el partido: un improvisado círculo de manifestación alrededor de una mesa, mientras giraban y coreaban el nombre del capitán de la Selección en busca de atraer las mejores energías para el decisivo encuentro.

El divertido ritual de Florencia Bas y Clara Darín para alentar a la Selección

Durante el partido, Florencia Bas y Clara Darín decidieron compartir con sus seguidores el particular ritual que prepararon para vivir la semifinal. Lejos de seguir el encuentro de manera tradicional, ambas transformaron el living de la casa familiar en el escenario que combinó humor, complicidad y pasión por el fútbol.

Alrededor de una mesa, Florencia Bas y Clara Darín junto a otro grupo de personas, comenzaron a girar mientras repetían el nombre del capitán de la Selección argentina, como parte de un círculo de manifestación con el que buscaron acompañar al equipo desde su hogar. La escena, cargada de entusiasmo, reflejó la ilusión con la que vivieron uno de los partidos más importantes del Mundial.

Florencia Bas y Clara Darín celebraron la clasificación de Argentina a la final

Mientras Florencia Bas y Clara Darín alentaban desde su casa, la Selección argentina disputaba una intensa semifinal frente a Inglaterra en el estadio de Atlanta. El conjunto inglés abrió el marcador gracias a Anthony Gordon, pero el equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionó en el tramo final del encuentro.

Florencia Bas, Clara y Ricardo Darín

Sin embargo, el ritual de Florencia Bas y Clara Darín pareció surtir efecto. Y es al minuto 85 Enzo Fernández consiguió el empate con un potente remate de media distancia, fue entonces cuando apareció Lautaro Martínez al minuto 92 sellando finalmente el 2 a 1 con un cabezazo. Así, tras el divertido ritual, ambas celebraron la clasificación de la Albiceleste a la final del Mundial, donde enfrentará a España.