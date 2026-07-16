Así es la casa de Laurita Fernández: remodelada, hecha a medida y con paredes de piedra

Laurita Fernández dejó ver su casa por dentro y los ambientes cautivaron a sus seguidores de las redes sociales. La bailarina se encargó de que su residencia llevara una decoración atemporal donde predominan los materiales nobles, la paleta de tonos neutros y una estética mediterránea.

Laurita Fernández apostó por la combinación de piedra, madera y lino para decorar su casa

Laurita Fernández dejó al descubierto uno de los espacios más cuidados de su hogar y deslumbró a los usuarios de Instagram. La conductora mostró la decoración de su living, un ambiente que refleja una estética cálida, minimalista y completamente pensada a medida.

Tal como se puede observar, el espacio transmite serenidad gracias a una paleta dominada por los tonos arena, beige, blanco y gris piedra. La combinación de estos colores potencia la luminosidad natural que ingresa por los grandes ventanales y convierte al ambiente en un refugio acogedor.

Laurita Fernández

Uno de los elementos que más se destaca en la casa de Laurita Fernández es la pared revestida en piedra natural, protagonista absoluta del living. Este recurso, cada vez más elegido en la arquitectura contemporánea, aporta textura, profundidad y un aspecto rústico sofisticado que dialoga con el resto de los materiales presentes en la vivienda.

Sobre ese muro se ubica un televisor de gran tamaño acompañado por una obra de arte de formato XL en tonos neutros, una elección que mantiene la armonía visual sin recargar el sitio. Otro de los grandes protagonistas es el sofá blanco de grandes dimensiones, confeccionado con fundas de lino de apariencia relajada. Sus amplios almohadones y una manta tejida en color natural refuerzan la sensación de confort y continúan la línea minimalista que caracteriza al living.

Laurita Fernández

Frente al sillón se encuentra una composición de mesas de centro circulares, una tendencia que continúa ganando terreno en decoración por la suavidad que aportan las formas orgánicas. Sobre ellas pueden verse pequeños jarrones de cerámica negra con ramas verdes y flores blancas, además de una bandeja de madera maciza con formas irregulares.

Como contraste, pequeños bancos de madera oscura con veta marcada funciona como pieza decorativa y rompe sutilmente con la uniformidad de los tonos claros. En las imágenes que compartió Laurita Fernández también se puede apreciar las paredes revestidas en hormigón visto y paneles de madera con listones verticales, los cuales aportan un aire moderno y arquitectónico. Esta combinación de piedra, madera, cemento y textiles naturales demuestra una característica propia de las viviendas diseñadas a medida.

Cálida, atemporal y con influencias mediterráneas: así es la casa de Laurita Fernández

La decoración del hogar de Laurita Fernández responde, sin dudas, a una estética cálida con influencias mediterráneas y orgánicas, dos de las corrientes más buscadas en diseño de interiores. En lugar de apostar por una gran cantidad de objetos decorativos, el espacio privilegia materiales naturales, muebles de líneas simples y una paleta neutra que transmite calma y amplitud visual.

Laurita Fernández

La piedra, la madera, el lino y la cerámica conviven en equilibrio para crear un ambiente elegante y atemporal. Asimismo, se destacan las formas curvas de las mesas, las texturas naturales y los detalles artesanales. Cada detalle se encuentra pensado y completa una propuesta que prioriza la funcionalidad y el confort.

Así es la casa de Laurita Fernández: remodelada, hecha a medida y con paredes de piedra. Como era de esperarse, la bailarina cosechó una ola de elogios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en destacar su buen gusto a la hora de ambientar su propiedad con un estilo cálido y sofisticado.