Desde que comenzó el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo compartió varios momentos de aliento a la Selección Argentina desde las tribunas. Sin embargo, hubo una presencia que se repitió en las últimas fechas y no pasó inadvertida: Muri López Benítez, la esposa de Lisandro Martínez, con quien la rosarina volvió a mostrarse muy cercana durante los festejos de la Scaloneta.

Muri López Benítez, la amiga que acompaña a Antonela Roccuzzo en el Mundial

Después de la clasificación frente a Cabo Verde, fue la propia Muriel López Benìtez quien publicó una foto junto a Antonela Roccuzzo celebrando el pase de ronda. La imagen fue luego replicada por la esposa de Lionel Messi en sus historias de Instagram, un gesto poco habitual teniendo en cuenta el bajo perfil que suele mantener respecto de las parejas de los futbolistas.

Antonela Roccuzzo y Muri Lopez Benitez en la alfombra roja de los Premios Laureus.

La escena volvió a repetirse este martes, tras la victoria ante Inglaterra que clasificó a la Argentina a la final del Mundial. Esta vez fue la empresaria quien compartió una postal de ambas abrazadas en una de las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Horas más tarde, Muri replicó la publicación y le dedicó un emotivo mensaje: "La alegría inmensa de compartirlo con vos".

Aunque en los últimos años Antonela siempre se mostró atenta a la actividad de las mujeres de la Selección —acompañando sus proyectos con "me gusta" y mensajes de apoyo en redes sociales—, son contadas las ocasiones en las que expone públicamente un vínculo tan cercano con alguna de ellas.

Antonela Roccuzzo y Muri Lopez Benitez en Argentina contra Cabo Verde.

La relación entre ambas, sin embargo, no nació durante este Mundial. En 2022 compartieron los festejos en Qatar y en 2023 coincidieron en la alfombra roja de los Premios Laureus, celebrados en París, donde Lionel Messi y Lisandro Martínez fueron distinguidos entre los mejores futbolistas del mundo. Aquella noche, Antonela y Muriel posaron juntas para las cámaras y deslumbraron con sus estilismos total black: la rosarina eligió un diseño de Saint Laurent, mientras que la bailarina apostó por un vestido firmado por David Koma.

Con el paso del tiempo, la esposa del capitán argentino y la pareja del defensor campeón del mundo comenzaron a compartir distintos eventos relacionados con la Selección, una cercanía que volvió a quedar en evidencia durante esta Copa del Mundo.

El tierno festejo de Antonela Roccuzzo y Muri Lopez Benitez en Argentina contra Inglaterra.

Las imágenes también contrastan con las versiones que, en más de una oportunidad, señalaron que Antonela mantiene un trato cordial pero distante con el resto de las parejas de los futbolistas. Incluso Yanina Latorre aseguró días atrás que la empresaria suele apoyar a todas desde las redes sociales, aunque rara vez comparte tiempo con ellas debido a la dinámica de los viajes y a la logística que implica acompañar a Lionel Messi.

Por eso, las dos postales junto a Muriel López Benítez despertaron la atención de los fanáticos. Entre abrazos, sonrisas y festejos por el presente de la Scaloneta, ambas dejaron ver una complicidad que, al menos durante este Mundial, las convirtió en una de las duplas más comentadas de las tribunas.