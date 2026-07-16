De Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a Leandro Paredes y Camila Galante: los detalles más icónicos de sus mansiones

Las mansiones de la selección argentina alrededor del mundo intenta crear un refugio de protección de sus vidas públicas y a la vorágine de la exposición en redes sociales. Es por eso que cada uno deja un toque distintivo en su vivienda que le permite conectar con una de sus pasiones o enseñar a sus hijos algunos de los valores más importantes que tienen. Desde Lionel Messi y Antonela Roccuzzo hasta Leandro Paredes y Camila Galante, las familias de la selección marcan cuáles son los detalles más icónicos de sus hogares, y se vuelven influencias del diseño de interiores.

Los detalles de las mansiones de la selección argentina

1. Messi-Roccuzzo: sus hijos como protagonistas

Como bien dicen los expertos, la decoración interior de las grandes residencias suele reflejar la identidad y los valores más profundos de sus habitantes, transformando espacios imponentes en verdaderos hogares cálidos y familiares. La mansión contemporánea en Miami de Lionel Messi y Antonela Roccuzo se destaca por darle un lugar de importancia a Thiago, Mateo y Ciro, sus hijos. En una de las paredes del lugar, sobresale un cuadro con marco dorado que posiciona a los menores como los absolutos protagonistas del ambiente .

La fotografía familiar en blanco y negro aporta una calidez única que contrasta a la perfección con las líneas minimalistas del mobiliario flotante, y se complementa de manera armoniosa con una sofisticada decoración floral compuesta por arreglos de orquídeas blancas, rosas en tonos pasteles y frescas flores de estación que aportan vida y color al entorno. Cada detalle de este rincón demuestra cómo el diseño de interiores de lujo puede equilibrar la opulencia de una propiedad exclusiva con la ternura y el valor de los recuerdos compartidos.

El detalle deco de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

2. Paredes-Galante: la esquina japandi e individual del living

Leandro Paredes y Camila Galante apuntaron, en su regreso a la Argentina, a mantener algunas de las ideas de diseño que se encontraron durante sus años en el exterior. Es así como su moderna mansión en el country Saint Thomas, de Canning, encuentra su mayor desafío en fusionar las tendencias extranjeras con las nacionales, y así lograron equilibrar las áreas comunes con los rincones de introspección personal. Aunque el living es tradicionalmente concebido como un lugar de encuentro para compartir con amigos y familia, la residencia rompe esquemas al incorporar una esquina de estilo japandi pensada exclusivamente como un refugio individual .

Esta tendencia estética, que fusiona el minimalismo japonés con la calidez escandinava, se manifiesta con fuerza a través de paredes revestidas con listones de madera clara y una paleta cromática sutilmente neutra. El gran protagonista es un sillón giratorio circular de textura suave, estratégicamente acompañado por una alfombra texturizada que delimita visualmente esta zona de relax en solitario. Un espejo de líneas completa una atmósfera de profunda serenidad japonesa, demostrando que la verdadera opulencia en el diseño de interiores actual reside en la capacidad de crear espacios de silencio y calma dentro del hogar compartido.

El detalle deco de Leandro Paredes y Camila Galante

3. Martínez-Gandolfo: el gimnasio privado

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo priorizan en su vida el bienestar físico, una rutina saludable y la privacidad para refugiarse de la constante presencia frente a las redes sociales y medios de comunicación. Por esto, esta pareja decidió crear una habitación en la tranquilidad de su hogar donde pudieran contar con un espacio propio de entrenamiento. En esta imponente mansión moderna en Milán, el sofisticado gimnasio privado destaca por una arquitectura vanguardista orientada a optimizar el rendimiento y la comodidad en el hogar .

El elemento constructivo más deslumbrante de este sector es su imponente techo de cristal, una estructura vidriada que inunda la sala de iluminación natural y crea una atmósfera energizante con vistas directas hacia el exterior. El diseño de interiores no deja nada al azar, incorporando pisos de goma de alto impacto y un equipamiento de nivel profesional con racks de musculación, barras y discos de diseño minimalista. El mismo se conecta con la increíble terraza de pasto sintético, permitiéndole una conexión con la naturaleza al momento de entrenar, y demostrando que un área deportiva residencial puede ser sumamente funcional sin perder la elegancia del diseño de lujo.

El detalle deco de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

4. Fernández-Cervantes: el open concept del todo vidriado

En la espectacular mansión moderna en Londres de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, hay premisa que impuso una nueva tendencia para la arquitectura minimalista, contemporánea y de lujo: el open concept. La integración fluida entre los espacios interiores y el entorno natural es una de las mayores expresiones en la actualidad, y maximiza el ingreso de iluminación natural durante todo el día. Por eso, el detalle que más se destaca de su hogar es la elección del majestuoso cerramiento todo vidriado.

Compuesto por colosales ventanales de piso a techo con sutiles perfiles oscuros que enmarcan las vistas hacia un parque de gran tamaño, esta disposición espacial aporta una profunda sensación de amplitud y continuidad visual hacia los sectores de esparcimiento exteriores. La esquina donde se luce una sofisticada mesa de comedor revestida en mármol con vetas grises sirve como punto de encuentro familiar, y centro de postales para las redes sociales, dejando un brillo verde natural a la paleta enteramente neutra.

El detalle deco de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

5. Mac Allister-Cova: el museo deportivo

En la exclusiva mansión moderna en Wilmslow de Alexis MacAllister y Ailén Cova, el minimalismo y las tendencias del diseño de interior se fusionan con la pasión por el deporte que tiene el futbolista. Es por eso que decidió elevar la categoría de arte en su residencia, y sorprender a todos con una habitación que se vuelve un fascinante museo deportivo integrado con absoluta sofisticación al diseño residencial, y que recuerda toda su carrera que sigue en crecimiento.

Con la madera como material noble y paleta de color predeterminada, el espacio cuenta con una imponente estantería empotrada, diseñada a medida para albergar una valiosa colección de camisetas históricas perfectamente ordenadas, recuerdos fotográficos enmarcados y distinciones personales. Lejos de saturar el ambiente, este rincón de coleccionista convive de manera armónica, gracias a una cuidada iluminación empotrada en el techo y paredes en tonos neutros que hacen resaltar cada pieza exhibida. Cuadros conmemorativos de la selección argentina y camisetas autografiadas se convierten en los focos principales de una decoración con identidad propia, demostrando cómo una propiedad de lujo puede rendir homenaje a una trayectoria profesional exitosa manteniendo siempre la elegancia y la calidez del hogar.

El detalle deco de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

De Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a Leandro Paredes y Camila Galante, los detalles más icónicos de sus mansiones se vuelve un reflejo de sus valores personales, sus pasiones y una búsqueda de refugio en medio de su vorágine rutinaria. Es por eso que se terminan convirtiendo en influencias de la decoración y reciben los halagos de los expertos.

A.E