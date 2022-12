Gisela Dulko rompió el silencio y contó sobre su estado sentimental

Gisela Dulko y Fernando Gago tuvieron un durísimo divorcio, tras el escándalo que se produjo al conocerse que el ex jugador de fútbol la engañaba. Pasó más de un año de aquella separación y, si bien hubo alguna que otra indirecta en las redes sociales, es la primera vez que la ex tenista se anima a hablar de si está nuevamente enamorada o no.

"¿Mi estado civil?" comenzó el texto de la insta storie y luego continuó con una serie de respuestas a esa pregunta, enumerando una por una, las razones de su estado sentimental. "Estoy enamorada de la vida. Me divorcié de las tristezas, me casé con la felicidad. Me hice amante de la alegría y, de vez en cuando, beso a la locura" escribió Dulko en su cuenta oficial de Instagram, acompañando una foto suya.

La publicación de Gisela Dulko sobre su estado sentimental.

Gisela Dulko se muestra sonriente en la foto en cuestión. Una imagen en donde se la ve a la deportista en una especie de barra de un bar o un evento. La fotografía, en blanco y negro, y el mensaje que dejó escrito, se aleja demasiado a la publicación que hizo en octubre. Era un enigmático posteo en el que le hablaba a una persona, pero sin mencionarla. “Hablaste mal de mí para hacerme quedar mal, pero te perdono y te deseo mucho amor porque sé que te hace falta” rezaba el texto e inmediatamente, los seguidores comenzaron a especular que se trataría de un mensaje directo para Fernando Gago.

La separación entre Gisela Dulko y Fernando Gago se hizo público en septiembre de 2021. Según se supo por aquel entonces, la ex tenista fue quien pidió el divorcio, tras descubrir que el director técnico de Racing le era infiel con una madre del colegio donde acudían sus hijos. Esa supuesta amante era Verónica Laffitte, hoy actual novia del ex futbolista.