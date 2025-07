Graciela Borges sobre el día que Jorge Luis Borges le dio su apellido: “Me da bastante pudor contarlo”

Graciela Borges es una actriz de renombre que ha sabido construir una prestigiosa carrera como artista en teatro, pero sobre todo, en cine. En una entrevista que brindó en 2020, le contó los detalles a Verónica Lozano sobre cómo fue que Jorge Luis Borges le cedió su apellido y por qué lo hizo: “Eso fue un regalo de él”.

El día que Jorge Luis Borges Borges le dio su apellido a Graciela Borges: “me da bastante pudor contarlo”

La actriz Graciela Borges tiene una gran trayectoria en el cine y el teatro nacional, sin embargo su comienzo no fue fácil. En la entrevista brindada hace unos años confesó que su padre no estaba para nada de acuerdo con el hecho de que ella se desempeñara como actriz, de hecho, no la dejaba usar su nombre y apellido reales. Ante esa situación, en un almuerzo dominical con amigos y familiares, contó cuál fue la actitud que tuvo el emblemático escritor.

Graciela Borges

“Fue una tarde indescriptible porque Borges iba de vez en cuando a comer a lo de un amigo mío, Augusto Mario Delfino. Él y la mujer me invitaban a veces a comer y Borges iba a veces los domingos”, comenzó recordando Graciela sobre el encuentro que definió su cómo sería nombre artístico.

Graciela Borges

Luego continuó: “Entonces mi padre había tomado muy en serio, para mal, la idea de que yo fuera actriz. Es una cosa que prescribió y yo la entendí (...) Y entonces yo melodramática como soy estaba llorando porque tenía que hacer… tenía 14 años…La primera película 'Una cita con la vida'”. La actriz recuerda ese momento con simpatía pero también con emoción, ya que Jorge Luis Borges la escuchaba atentamente mientras manifestaba su angustia.

“Entonces yo estaba llorando y llorando… ‘no me deja usar mi nombre’… Entonces él (Borges) me dijo… Me da bastante pudor contarlo, me dijo: ‘le presto mi nombre’. Borges no le decía su apellido, le decía su nombre”.

Graciela Borges

Graciela recuerda: “No había leído a Borges”. Hasta ese momento, con tan solo 14 años, nunca había tenido mucho contacto con la obra del escritor argentino, sin embargo lo tomó como lo que fue, un regalo para comenzar su carrera como actriz.

Ese gesto, que tuvo lugar cuando Graciela Borges apenas tenía 14 años, fue clave para el comienzo de su carrera artística, que luego se consolidó como una de las más destacadas del cine argentino. Aquel encuentro con Jorge Luis Borges le permitió tener un nombre con el cual comenzar y así, abrirse camino en el mundo del arte.

JO