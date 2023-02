Julieta Poggio viene teniendo unas semanas muy difíciles dentro de la casa luego de la fulminante fallida que eliminó a su mejor amiga. En el día de ayer, la hermanita recibió un grito del afuera que le advertía sobre una infidelidad de su novio mientras ella está aislada.

Julieta, Romina, Marcos y algunos familiares de los participantes estaban charlando en los sillones del jardín cuando fueron testigos de una fuerte declaración que descolocó a Poggio. "Julieta, Lucca te cagó. Julieta cornuda", fueron las declaraciones que alarmaron a los participantes. Camila Camarda, hermana mayor de la joven, fue la más sorprendida y no sabía qué decirle a Julieta.

La participante de Gran Hermano se dirigió furiosa a la habitación y dijo que ese grito fue "Una guachada", ya que al estar encerrada 4 meses dentro de la casa no tiene manera de comprobar la veracidad de las acusaciones más que tener ese pensamiento dando vueltas por la cabeza. "Un terrible hijo de p...", reiteró Poggio, sin saber si se trata del autor del grito o su novio.

Hace dos días, cuando ingresaron los familiares a la casa, Julieta Poggio se desilusionó al ver que entró su hermana mayor, ya que ella esperaba a Lucca Bardelli. Sin embargo, Camila intentó aclararle que todo estaba bien y que el no podía ingresar porque no es familiar directo de ella. Pero aquel gritó cambió toda la perspectiva de Julieta.

Julieta Poggio con su novio

No es la primera vez que ocurre una cosa como esta dentro y fuera de la casa. Peor en todas las oportunidades, Bardelli salió a hacer un descargo en su cuenta de Instagram. Sin embargo, hasta el momento no emitió comentario alguno al respecto.

Se filtraron chats del novio de Julieta Poggio siéndole infiel con una mujer

Julieta Poggio es una de las jugadoras más polémicas de la competencia y desde un comienzo se la relacionó con Marcos Ginocchio y el público ruega para que se forme un romance entre ambos, lo que causó molestias en su novio. Anoche, se filtraron chats de Lucca Bardelli siéndole infiel con una mujer que estuvo involucrada con Mauro Icardi.

En la fotografía del chat se puede observar que Lucca le respondió una historia de Instagram a la mujer y le expresó que "Me volvés loco". Inmediatamente, la joven se enojó y le respondió que debe tener códigos con Julieta Poggio y valorarla. "No es que no tenga códigos, veo lo caliente que está con Marcos. Vos me re gustas", fue la respuesta de Bardelli.

OL.