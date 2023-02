Daniela Celis es la última eliminada de Gran Hermano, otra vez, porque ella había abandonado la casa hace algunos meses e ingresó en el repechaje por el voto de la gente.

La ex participante del programa aseguró que la fase de los personajes terminó. "La era pestañela, vengañela terminó y ahora soy Daniela Celis". Luego de haber estado el martes en el debate de Gran Hermano, el miércoles visitó a Georgia en "A la Barbarossa" en donde se encontraba Camila Medina, la hermana de Thiago.

Thiago estaba esperando por Daniela, es más se besaron, pero todavía no han hablado públicamente sobre su relación. La hermana del de González Catán habló sobre la de Moreno luego de la nominación y eliminación de su hermano.

Gran Hermano: Daniela se enfrentó a la hermana de Thiago por sus dichos sobre ella.

“Le pedí disculpas por lo que había dicho, porque yo me referí sobre Dani como ‘el gato con botas’ porque lo había votado”, dijo Camila. “Está todo bien”, dijo Daniela sonriente. “A la semana salió encima la película El Gato con Botas, pero las disculpas fueron sinceras, fue un momento de calentura no más”, siguió la ex participante.

EF.