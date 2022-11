Gran Hermano: La Tora acusó a GH de ocultar un inaceptable comentario de Thiago

Anoche, el debate de ‘la casa más famosa del país’, contó con la presencia de tres de los expulsados: Martina Stewart Usher, Juan Reverdito y Lucila ‘la Tora’ Villar.

En una intensa discusión, el ganador de la edición de Gran Hermano 2001, Gastón Trezeguet criticó la actitud de los tres ‘ex hermanitos’: “Están hablando como tres resentidos que como están acá sentados bardean a los que están adentro. Bajen un cambio”.

Pero Martina redobló la apuesta y afirmó que “no a todos los concursantes se los mide con la misma vara”.

En este contexto, ‘la Tora’ reflotó la polémica situación entre Thiago Medina y Agustín Guardis, que mientras Guardis dormía, Medina se acostó sobre él en posición sexual.

“Hay una frase de Thiago que es muy fuerte contra Agustín que yo nunca la escuché en la tele” admitió ‘la Tora’ sin pelos en la lengua. Santiago del Moro la animó a que la revelara: “‘Culo con sueño no tiene dueño’. Esa frase fue cuando se puso arriba de Agustín y se la pasa diciendo por la casa. No es graciosa”, confesó la ex participante que en otra oportunidad, contó que, a los 9 años fue víctima de abuso sexual.

Los tres ex jugadores de la casa de GH coinciden en que la producción del reality estrella de Telefe, condiciona la opinión del público al transmitir los momentos que favorecen o perjudican a ciertos participantes.