Cris Morena fue distinguida como personalidad destacada de la cultura por la Legislatura: todo lo que no se vio

Conmovedora. Así fue la jornada que vivió Cris Morena al ser distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia que reunió a familiares, íntimos, artistas que marcaron su trayectoria y al elenco de su actual creación, "Margarita".

La creadora de ficciones que marcaron la TV junto a sus nietos Valentín, Franco y Azul.

Qué dijo Cris Morena al recibir su premio

“Hoy es un día feliz. Es un premio para mi familia… Estoy muy con tenta y agradecida por este reconocimiento que recibo con mucha humildad, gratitud y con mi corazón roto en la mano, aunque a veces se me llene de agujeritos. Este premio celebra a mi familia, a Ro y Tomás, a mis nietos Franco, Azul, Valentín, Inti y Mila, a mis compañeros y sobre todo a nuestro público que hizo suyas nuestras canciones e historias", expresó la productora.

La emoción de Cris Morena al ser reconocida en la Legislatura Porteña, acompañada por su nieta, Azul.

La ceremonia concluyó con un homenaje de los actores de “Margarita” junto al coro de su academia “Otro Mundo”.

"Cuando miro a mis nietos y a los jóvenes artistas siento que el mayor premio no es lo que generamos sino lo que pudimos dejarles: sueños, el juego, la magia y esa intensa y poderosa pasión por continuar. Gracias por este honor a todos los que lo hicieron posible. Lo recibo con una emoción que guardaré para siempre en mi corazón, que siempre estuvo y estará en Argentina, mi maravilloso país", aseguró Cris en sus redes sociales tras recibir el reconocimiento.