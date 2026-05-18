Anita Espasandín reveló cuál es la “terapia de bienestar” no invasiva a la que apuesta, mostrando parte de su rutina personal en un espacio dedicado al cuidado integral. La actriz dejó ver cómo incorpora prácticas que refuerzan su estilo de vida saludable y que forman parte de un plan pensado para mantener equilibrio físico y mental.

La “terapia de bienestar” de Anita Espasandín que se destaca por no ser invasiva

Anita Espasandín sorprendió al mostrar cuál es la “terapia de bienestar” no invasiva a la que apuesta, destacando un método que se convirtió en parte de su rutina de cuidado. La propuesta se enmarca en un enfoque que combina salud y prevención, con prácticas que buscan potenciar la energía y la recuperación del organismo.

Anita Espasandin

En las últimas horas, la novia de Benjamín Vicuña compartió imágenes que llamaron la atención de sus seguidores al mostrar parte de su rutina. En las primeras historias se dejó ver en un centro de estética al que suele acudir para realizarse distintos tratamientos, al que definió como un lugar especial: “Mi segunda casa. Mi lugar favorito”. Pero después mostró el tratamiento que más llamó la atención de sus seguidores.

"Y mi terapia de bienestar favorita y no invasiva: Cámara Hiperbárica", escribió Anita Espasandín en una foto. La terapia con cámara hiperbárica se convirtió en tendencia entre quienes buscan mejorar su salud y potenciar la recuperación física. Esta máquina funciona aumentando la presión del aire y la concentración de oxígeno, lo que permite que el cuerpo absorba mucho más de este gas a través del flujo sanguíneo.

Anita Espasandin

Este proceso incrementa la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y activa mecanismos que favorecen la cicatrización, reducen la inflamación y ayudan a combatir infecciones. Con este proceso, el oxígeno no solo satura los glóbulos rojos, sino que también se disuelve directamente en el plasma sanguíneo, lo que facilita su llegada a tejidos. Las sesiones típicas duran entre 60 y 90 minutos y se dividen en tres fases.

De Anita Espasandín a Wanda Nara y Kun Agüero, los famosos que eligen la terapia de bienestar

La terapia que eligió Anita Espasandín se popularizó en los últimos años como una alternativa de bienestar no invasiva, elegida tanto por quienes buscan mejorar su salud como por quienes desean optimizar su rendimiento físico. La empresaria se sumó así a una tendencia que cada vez gana más espacio en el mundo de la estética y la medicina complementaria.

Mauro Icardi y Wanda Nara en una cámara hiperbárica

La cámara hiperbárica no solo forma parte de la rutina de la pareja de Benjamín Vicuña, sino que también es utilizada por distintos famosos que apuestan por sus beneficios. Entre ellos se encuentran Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes, en distintas ocasiones, mostraron que realizan este tratamiento. En el caso del futbolista, la utiliza para acelerar la recuperación muscular después de los entrenamientos, mientras que la presentadora la incorpora como parte de sus cuidados.

Por otro lado, Sergio “Kun” Agüero es otro de los nombres vinculados a esta práctica. El exjugador de la Selección Argentina recurre de manera habitual a la cámara hiperbárica para optimizar su estado físico. A su vez, también suele utilizarse en tratamientos integrales de rehabilitación. El músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier se sumó a esta tendencia orientada a mejorar la oxigenación y estimular la neuroplasticidad cerebral.

Anita Espasandin

Anita Espasandín reveló cuál es la “terapia de bienestar” no invasiva a la que apuesta, integrando este método como parte de su rutina personal de cuidado. La actriz mostró cómo incorpora prácticas que refuerzan su estilo de vida saludable y que se relacionan con la búsqueda de equilibrio físico y mental.

VDV