Hernán Crespo, ex futbolista de la Selección Argentina espera su cuarto hijo: quién es Antonella Silguero, su pareja

El legendario exfutbolista de la Selección Argentina, Hernán Crespo , está viviendo una etapa de plenitud absoluta tanto en el plano profesional como en su vida íntima. A sus 51 años, el actual director técnico del Atlas de México se encuentra completamente consolidado en la élite del fútbol de la Liga MX, liderando un exitoso proyecto deportivo. Fuera de las canchas, su presente sentimental marcha a paso firme en tierras mexicanas junto a su pareja, Antonella Silguero , una joven de 33 años con quien comparte sus días desde 2021. En las últimas horas, la pareja conmovió a sus seguidores en las redes sociales al realizar un feliz anuncio: están esperando su primer hijo juntos, una noticia que agranda la familia y revoluciona sus rutinas con una inmensa dosis de felicidad.

Hernán Crespo, Antonella Silguero

Hernán Crespo, ex futbolista de la Selección Argentina, espera su cuarto hijo con Antonella Silguero

La historia de amor entre Hernán Crespo y Antonella Silguero, que tuvo su pico más alto en octubre de 2024, con su compromiso oficial, sumó un capítulo inolvidable que sella definitivamente su compromiso de vida. La pareja, que comparte su camino sentimental desde mayo de 2022, cumplió 4 años de un noviazgo caracterizado por el compañerismo y el bajo perfil mediático.

En las últimas horas, ambos decidieron romper el hermetismo habitual para gritarle al mundo una noticia sumamente conmovedora: anunciaron que tendrán un hijo en común. Mediante una emotiva publicación compartida en la cuenta de Instagram de la joven, se lucieron sonrientes, abrazados y mostrando las primeras postales de la ecografía, confirmando así que el hogar se agrandará muy pronto.

Este nacimiento representa un hito muy especial para cada uno, marcando el debut de la influencer en la maternidad, mientras que se vuelve el cuarto hijo del ex futbolista de la Selección. "El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabes cuánto te deseamos y cuánto te esperamos", escribió Antonella. La dedicatoria no tardó en cosechar miles de felicitaciones por parte de fanáticos, colegas del ambiente deportivo y seres queridos.

Hernán Crespo, ex futbolista de la Selección Argentina, espera su cuarto hijo con Antonella Silguero

¿Quién es Antonella Silguero, la pareja de Hernán Crespo?

Detrás del perfil mediático que cobró fuerza por su romance, Antonella Silguero posee una identidad marcada por el diseño y la creatividad. De origen argentino, la joven de 33 años se desempeñó durante mucho tiempo en el ámbito de la estética y el diseño de indumentaria, llegando a gestionar su propio emprendimiento de ropa en la zona norte de Buenos Aires , un proyecto que decidió poner en pausa para acompañar los compromisos internacionales de su pareja.

El vínculo amoroso entre ambos comenzó a tejerse a mediados de mayo de 2021, cuando el exdelantero dirigía al club São Paulo de Brasil. Tras conocerse mediante amigos en común en Buenos Aires, el flechazo fue inmediato y decidieron iniciar una relación consolidada lejos del asedio periodístico. Poco tiempo después, la convivencia se volvió un hecho cuando ella se mudó junto al exfutbolista a Qatar y posteriormente a México, adaptándose con soltura a la vida nómade que exige el fútbol profesional.

A pesar de los casi 20 años de diferencia de edad, la pareja demostró una enorme sintonía, logrando que Antonella ensamble un excelente vínculo con el entorno y las hijas mayores del director técnico. En la actualidad, su principal canal de expresión son las redes sociales, donde se destaca como influencer de moda y creadora de contenido de viajes. En su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores, comparte con total naturalidad sus sofisticados looks urbanos, rutinas de entrenamiento y postales de destinos exóticos.

Antonella Silguero, la pareja de Hernán Crespo

Con este tierno presente familiar, Hernán Crespo y Antonella Silguero consolidan un proyecto de vida lleno de ilusión. La llegada de la pequeña no solo corona su historia de amor, sino que reescribe el destino del ídolo argentino, quien espera con ansias agrandar la familia.