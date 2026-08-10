“Ahora somos cinco”: Cande Molfese anunció que está embarazada

Cande Molfese está atravesando uno de los momentos más especiales de su vida. En pareja desde 2025 con Joaquín, un productor teatral de 39 años a quien conoció mientras trabajaban en una obra, la actriz de 35 años lleva alrededor de un año y medio de relación con él. Ahora, ambos dieron un nuevo paso en su historia de amor: se convertirán por primera vez en padres. A través de un conmovedor álbum de fotos, Cande mostró cómo transita estos primeros meses de gestación, desde su incipiente pancita de embarazo y las primeras ecografías hasta uno de sus mayores antojos.

Cande Molfese anunció que está embarazada

Cande Molfese es una de las actrices argentinas que logró mayor exposición en los últimos años, especialmente tras su participación en Bake Off Famosos, donde se consagró ganadora en 2024. A partir de entonces, su vida personal también despertó un creciente interés entre sus seguidores. En una entrevista con Emilia Attias para Infobae, la actriz contó que durante mucho tiempo no se imaginó siendo madre, aunque con el paso de los años esa posibilidad comenzó a ocupar un lugar importante entre sus proyectos personales.

Cande Molfese anunció su embarazo | Instagram

Según explicó, el hecho de estar en pareja, sentirse plena en su vínculo y proyectar un futuro junto a Joaquín hizo que ese deseo apareciera de manera natural. Además, reconoció que al cumplir 35 años comenzó a replantearse algunos aspectos de su vida y a pensar la maternidad desde una perspectiva diferente.

En este contexto, este lunes 10 de agosto, la artista sorprendió a sus seguidores con un tierno posteo en su cuenta de Instagram para compartir la noticia de que la familia se agranda. “Ahora somos cinco”, escribió en el pie de un carrusel de fotos en el que dejó ver distintos momentos de estas primeras semanas de embarazo: desde el test positivo y la primera ecografía hasta su incipiente pancita y las nuevas sensaciones que atraviesa durante esta etapa.

Cande Molfese anunció su embarazo | Instagram

En la primera imagen, los flamantes papás aparecen sonrientes y sostienen el test que confirma la feliz noticia. En las siguientes tomas, Cande se muestra recostada en la camilla de un consultorio médico mientras se realiza una de las primeras ecografías. Luego, el protagonismo pasa a su perrito, que aparece junto a las imágenes de la ecografía como parte de la presentación del nuevo integrante de la familia.

Cande Molfese anunció su embarazo | Instagram

Caro Molfese: entre antojos y malestares

Más allá de la emoción que atraviesa por esta nueva etapa junto a Joaquín, Cande Molfese también aprovechó la publicación para compartir algunos detalles de cómo está viviendo la gestación en la intimidad. Entre las imágenes y videos que forman parte del carrusel, mostró uno de sus primeros antojos: un sándwich de carne, lo que permitió conocer un poco más de las particularidades de estos primeros meses.

Cande Molfese anunció su embarazo | Instagram

La publicación también reflejó el impacto que el embarazo ya tiene en su cuerpo. En varias de las postales, Cande aparece con un semblante visiblemente cansado, una de las sensaciones que comenzó a experimentar durante este período de cambios. Lejos de ocultarlo, decidió retratar ese costado más genuino de la espera y acompañó una de las imágenes con una contundente frase: “Muy embarazada”.

Cande Molfese anunció su embarazo | Instagram

La noticia no tardó en generar una ola de repercusiones en las redes sociales. Apenas compartió el anuncio, la sección de comentarios se colmó de saludos, felicitaciones y muestras de cariño de figuras del espectáculo, colegas y amigos que celebraron junto a ella la llegada del nuevo integrante de la familia. Entre quienes dejaron su mensaje estuvieron Yoyi Francella, Ángela Leiva, Belu Lucius, Laura Esquivel, Verónica Lozano, Barbie Vélez, Cande Ruggeri, Benjamín Rojas, Liz Solari y Nazarena Vélez, entre otros.

De esta manera, todo indica que durante el primer trimestre de 2027, Cande Molfese y su pareja, Joaquín, recibirán a su primer hijo juntos. Aunque por el momento la actriz no brindó mayores detalles sobre la fecha estimada de nacimiento, la noticia marca el comienzo de una nueva etapa para ambos, que atraviesan con entusiasmo y emoción la espera de su primer hijo juntos. Con esta nueva experiencia, la actriz también comienza a transitar uno de los desafíos más importantes de su vida, mientras comparte con sus seguidores algunos de los momentos más significativos de su embarazo.