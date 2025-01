Agatha Martínez, una de las hijas del reconocido actor Jorge Martínez, habló con Puro Show (eltrece) y dio detalles sobre el delicado estado de salud de su padre. El artista intentó quitarse la vida en La Casa del Teatro, donde reside desde hace varios años.

“Mi papá en este momento está internado en una clínica en Ramos Mejía, tras ser derivado del Hospital Rivadavia. Ingresó a Rivadavia el domingo 29 de diciembre, donde estuvo varios días internado. Después de estudios clínicos, psicológicos, neurológicos y psiquiátricos, recibió la alta clínica y fue derivado a esta clínica psiquiátrica para continuar con su evaluación”, explicó Agatha.

En relación a su traslado, destacó que su padre está siendo muy bien atendido: “Lo acompañó mi hermano Emiliano. Fue bien recibido, está contenido y cuidado. Creo que eso es lo más importante, que está siendo atendido por profesionales. Nosotros estamos a la espera de cualquier tipo de parte o información que pueda brindarnos la clínica”.

El impactante testimonio del hombre que le salvó la vida a Jorge Martínez

Por otro lado, Jonathan, empleado de La Casa del Teatro, relató por primera vez cómo fue el episodio dramático que casi termina en tragedia. “Recibimos un llamado, mi compañera Liliana atendió. Logré localizarlo y crucé por la avenida Santa Fe para ver dónde podíamos encontrar. Hasta ese momento, no sabíamos quién era”, contó en diálogo con A la tarde (América).

Según detalló, al llegar al lugar y comprender la gravedad de la situación, lo primero que hizo fue intentar calmar al actor. “Le grité, le dije que se calme, que me espere. Él me hizo unas señas, y eso me dio tiempo a subir”, relató. Jonathan dejó en claro que el momento era de máxima tensión: “(Jorge) estaba al borde del vacío, pero cuando subí, el panorama ya era distinto”.

Aunque no conoce los motivos que llevaron al actor a tomar esa decisión, destacó que pudo tranquilizarlo y evitar lo peor.

Un momento personal delicado

Jorge Martínez atraviesa un momento muy difícil, marcado por una profunda depresión que casi termina en una tragedia. Además, Linda Peretz, directora de La Casa del Teatro, confirmó que el actor fue trasladado de urgencia al centro de salud mental Ducont, en Ramos Mejía, donde está siendo evaluado por especialistas.

“Nosotros lo cuidamos muchísimo, pero creo que está atravesando una depresión. Por eso fue trasladado a un centro especializado”, explicó Peretz, refiriéndose al cuadro que, en las últimas semanas, se agravó notablemente.

La familia de Jorge Martínez, junto a los profesionales, sigue de cerca su evolución, esperando que el actor pueda salir adelante en este complejo momento de su vida.