La historia de amor de Iliana Calabró y Luis Alberto De Stefano: flechazo, convivencia rápida y un amor que triunfa en tiempo

La relación de Iliana Calabró y Luis Alberto De Stefano comenzó en 2023 y avanzó a paso firme desde sus primeros encuentros. Después de un tiempo de estar sola, la actriz volvió a apostar al amor y encontró en el empresario una compañía con la que decidió compartir su vida y su hogar.

Iliana Calabró y Luis Alberto De Stefano

Hoy, la pareja atraviesa una etapa compleja por el delicado estado de salud del empresario, quien permanece internado mientras realiza un proceso de recuperación por un cuadro de EPOC. En medio de este escenario, Iliana tuvo un gesto especial para celebrar su cumpleaños: compartió un video con imágenes de distintos momentos juntos y le dedicó un mensaje cargado de cariño.

El encuentro que cambió la vida sentimental de Iliana Calabró

Iliana Calabró conoció a Luis Alberto De Stefano gracias a la insistencia de dos amigos en común: la abogada Ana Rosenfeld y el joyero Jorge Smok. Ambos estaban convencidos de que el empresario era la persona indicada para la actriz y lograron que aceptara conocerlo. Sin embargo, ella venía de atravesar un período en el que había elegido estar sola y no tenía entre sus planes iniciar una nueva relación.

El encuentro que cambió la vida sentimental de Iliana Calabró

Así lo contó en una entrevista con ¡HOLA! Argentina, donde recordó que necesitó cerrar sus historias anteriores antes de volver a darse una oportunidad: “Estuve bastante tiempo sola y creo que recién me permití empezar una relación cuando la otra estuvo cerrada. Hice bien los duelos”, explicó al referirse tanto a su matrimonio con Fabián Rossi, padre de sus hijos Nicolás y Stefano, como a su vínculo con el empresario italiano Antonello Gandolfo. También destacó que había aprendido a disfrutar de sus espacios y sus tiempos, algo que consideraba fundamental para construir una pareja.

Una convivencia que llegó rápido y una familia ensamblada

El vínculo con Luis Alberto De Stefano avanzó rápidamente y, poco después de comenzar a salir, él empezó a quedarse en el departamento de Iliana Calabró. La actriz contó que la convivencia se dio de manera espontánea y que le gustaba ver cómo el hogar adquiría una nueva dinámica: “Me encanta porque la casa empezó a tener la dinámica de la pareja”, expresó durante aquella entrevista.

La relación también implicó construir una dinámica familiar compartida. Iliana contó que disfrutaban de los encuentros con Stefano, su hijo menor, y Antonella, la hija de Luis, quienes en ocasiones se reunían por separado y otras veces compartían momentos todos juntos. Además, la actriz valoraba que ambos conservaran sus espacios personales y sus amistades: “Creo que se trata de respetar al otro”, había reflexionado sobre una relación que definió como “un amor puro y sano”.

El difícil momento que atraviesan y el saludo de Iliana en su cumpleaños

En agosto de 2026, Luis Alberto De Stefano sufrió una descompensación respiratoria derivada de una neumonía severa, un cuadro que se complicó por su diagnóstico previo de EPOC. Su estado requirió una internación en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos, donde permaneció intubado durante las primeras semanas. Si bien logró superar la etapa más crítica, el tiempo que lleva hospitalizado hizo necesario un proceso de rehabilitación motora y respiratoria, por lo que todavía no pudo regresar a su casa.

Iliana Calabró celebró la vida de Luis Alberto De Stefano

En las últimas semanas, Iliana Calabró se refirió a la evolución de su pareja y explicó que, aunque había dejado atrás el momento más delicado, todavía necesitaba tiempo para recuperarse. También reveló que uno de los principales desafíos era la ansiedad de Luis por recibir el alta. En medio de esa espera, la actriz lo saludó por su cumpleaños con un video que reunió fotografías de viajes, eventos y momentos compartidos. “Feliz cumpleaños, Luis”, escribió junto a las imágenes, musicalizadas con la canción “Un año más de vida”, del cantautor peruano Braulio.