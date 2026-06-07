Así fue el cumpleaños de 60 de Iliana Calabró: rodeada de su familia y con un guiño a su icónico tiramisú

Iliana Calabró celebró la llegada de una nueva década de vida con una noche cargada de emoción, afecto y muchas sonrisas. La actriz reunió a sus seres más queridos para festejar sus 60 años en un encuentro íntimo donde no faltaron los abrazos, las anécdotas familiares y los momentos especiales.

Entre las personas que la acompañaron estuvieron su madre, Coca Calabró, y su hermana, Marina Calabró, quienes compartieron con ella una velada marcada por la complicidad y el cariño que las une. Feliz por este nuevo capítulo personal, Iliana se mostró agradecida por el apoyo incondicional de su entorno, que la acompaña tanto en lo personal como en cada uno de sus desafíos profesionales.

Iliana Calabró

Así fue el cumpleaños de 60 de Iliana Calabró

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue, sin dudas, el espectacular tiramisú XL que ocupó el centro de la mesa. La elección del postre no fue casual: se trata de una preparación profundamente ligada a la historia de la artista, ya que años atrás su receta se convirtió en un verdadero fenómeno televisivo y terminó transformándose en una de sus marcas registradas más recordadas.

Con una estética elegante y sencilla, la torta estuvo decorada con velas que iluminaron el momento en que la homenajeada recibió el clásico "feliz cumpleaños" rodeada de familiares y amigos. Entre brindis, risas y recuerdos compartidos, los invitados disfrutaron de una noche distendida y llena de emociones.

Así fue el cumpleaños de Iliana Calabró

La celebración también contó con la presencia de varias figuras cercanas a la actriz. Marina asistió acompañada por su pareja, Rolando Barbano, mientras que también dijeron presente su hijo, su tío Daniel Calabró y su pareja, Luis De Stéfano. Entre los invitados destacaron además reconocidos nombres del espectáculo como Pepe Cibrián, Carlos Rottemberg y José María Muscari.

Así fue el cumpleaños de Iliana Calabró

El impactante look de Iliana Calabró para festejar sus 60 años

Para una ocasión tan especial, Iliana Calabró apostó por un look sofisticado y moderno. Lució una camisa blanca de seda con un delicado escote y la combinó con una falda de cuero negra que aportó un aire contemporáneo y elegante al estilismo.

Más tarde, a través de sus redes sociales, la actriz compartió su felicidad por el festejo y expresó su profunda gratitud por el amor recibido. En especial, destacó el acompañamiento constante de sus hijos, de su familia y del público que la sigue desde hace años y continúa acompañándola en cada uno de sus proyectos.