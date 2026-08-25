La historia real de Felipe y Marta Fort, los primeros hijos de vientre subrogado de América: “No tuvieron una vida fácil”

La presencia de Marta Fort en PH, Podemos Hablar (Telefe) dejó varias declaraciones que generaron un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente al referirse a su papá, Ricardo Fort, y a su padrino, Gustavo Martínez, quien falleció en 2022. A raíz de sus dichos, esta tarde, en el programa de streaming Story Time, de Bondi Live, César Carroza, abogado y quien en su momento estuvo a cargo de la representación legal de los mellizos, profundizó sobre la dura historia de vida de los jóvenes empresarios.

César Martínez, el representante legal de Felipe y Marta Fort a corazón abierto

César Carrozza es uno de los hombres que siempre se mantuvo al lado de Ricardo Fort durante sus apariciones mediáticas. Asimismo, en el plano privado, mantuvieron un fuerte vínculo que lo llevó a convertirse en el representante legal de los menores tras su muerte. En este marco, el letrado fue entrevistado por el ciclo de streaming conducido por Alejandra Maglietti, Nazarena Vélez y Barbie Vélez acerca de los dichos de Marta Fort durante el fin de semana. En ese marco, el exrepresentante de la familia se refirió a la historia de los hijos del artista fallecido y destacó el proceso que atraviesa la modelo al contar de manera pública aspectos de su vida familiar.

Marta Fort junto a su papá Ricardo y su hermano Felipe en el jardín | Instagram

Durante la charla aseguró que conoce a los hijos de Ricardo Fort desde que eran pequeños y respaldó algunas de las declaraciones realizadas por la influencer. “Con los chicos desde sus cinco años conviví. Es verdad lo que dice Marta”, expresó. Acto seguido, recordó que en otro momento también se había referido al vínculo entre padre e hijo: “Ricardo era mucho más apegado a Felipe, también es cierto”.

En esta línea, consideró que la exposición pública de Marta puede ayudarla a poner en palabras situaciones que durante años permanecieron en silencio. “Yo siento que Marta en este momento está utilizando la tele para sacar un montón de cosas que tenía guardadas y lo celebro”, sostuvo, quien al mismo tiempo destacó que la joven comenzó a contar parte de su historia desde una perspectiva personal.

La dura historia de Vida de Felipe y Marta Fort: el testimonio de César Carrozza que generó conmoción

A medida que iba profundizando en la vida de la familia del empresario fallecido, César Carrozza hizo referencia a las dificultades que atravesaron Marta Fort y su hermano Felipe durante su infancia. Según explicó, ambos tuvieron que enfrentarse desde muy chicos a situaciones poco habituales y aprender a explicar su realidad frente a otras personas. “Los chicos no tuvieron una vida fácil”, afirmó, al remarcar las particularidades de haber sido criados por un padre soltero y de haber sido huérfanos a una edad temprana.

Marta Fort y Felipe de bebé junto a su papá | Instagram

El afamado jurista recordó además que los mellizos fueron los primeros hijos concebidos mediante gestación subrogada en Latinoamérica y que, por esa razón, debieron atravesar situaciones que en aquel momento resultaban novedosas para su entorno. “Tuvieron que desarrollar su propio instinto para explicarle al resto de sus compañeros que no es que la madre, como ellos lo han dicho, falleció o son hijos de madre soltera. Son hijos de padre soltero”, manifestó.

Otro de los aspectos que mencionó fue la exposición que tuvieron frente a los rumores y las especulaciones que durante años rodearon la vida privada de su padre. Por este motivo, señaló que la joven incluso se refirió públicamente al tema durante una entrevista en Miami: “Marta se sentó en Estados Unidos, en Miami, en una nota y dijo: ‘Chicos, esto era así, así y así’”. Para el abogado, esa decisión representa una manera de revisar y sanar experiencias del pasado.

Finalmente, Carrozza destacó el impacto que tuvo Marta en el último tiempo y vinculó su presente con el recuerdo de su padre. “Siento que está sanando un montón de situaciones desde la pantalla. Yo la veo a ella con el impacto que está teniendo desde el Mundial para acá y digo: no puedo dejar de pensar que Ricardo estaría, pero orgulloso de Felipe”, concluyó durante su participación en Storytime. De esta manera, el testimonio puso el foco en la historia familiar y en la manera en que Marta Fort decidió comenzar a contarla públicamente.

Marta, Ricardo y Felipe Fort junto a Gustavo

La historia de Marta y Felipe Fort estuvo marcada desde muy pequeños por circunstancias familiares que los obligaron a crecer en un contexto diferente al de otros chicos de su edad. La muerte de Ricardo Fort en 2013, el suicido de Gustavo Martínez en 2022 y la exposición permanente de su familia hicieron que atravesaran momentos especialmente difíciles. A lo largo de los años, ambos fueron construyendo su propio camino y, ya adultos, comenzaron también a poner en palabras parte de esas experiencias que marcaron su infancia y adolescencia.