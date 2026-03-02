Eduardo Fort se quebró al recordar a su hermano Ricardo en el cumpleaños de Marta y Felipe: “Me mata hablar de él

El cumpleaños de Marta y Felipe Fort volvió a reunir a la familia en una celebración que combinó lujo, puesta en escena y una fuerte carga simbólica. Este año, los mellizos apostaron por un formato doble: una cena íntima el día de su cumpleaños y, días después, una gran fiesta en un boliche de la costanera. El evento principal, realizado el viernes por la noche, convocó a figuras del espectáculo y se destacó por una estética que homenajeó directamente a su padre, Ricardo Fort. Con una ambientación temática, slogans icónicos y guiños a su universo mediático, la fiesta se posicionó rápidamente entre las más comentadas. En ese contexto, Eduardo Fort y Rocío Marengo hablaron con la prensa en la previa del evento.

Eduardo Fort y el festejo de Marta y Felipe: lujo, invitados y guiños a Ricardo

La celebración tuvo una identidad visual muy marcada. La ambientación incluyó puertas rojas, murales con la inscripción “Fort Night Show” y referencias directas a frases emblemáticas como “¡Basta chicos!”. Además, hubo animadores caracterizados como osos —uno rosa y otro panda— que reforzaron el tono lúdico de la noche. La convocatoria incluyó a celebridades y figuras mediáticas, consolidando el lugar de los hermanos Fort dentro del circuito nocturno porteño. La combinación entre lo íntimo y lo espectacular reflejó un formato pensado tanto para la familia como para la exposición pública.

La fiesta de cumpleaños de Marta y Felipe Fort

Rocío Marengo fue la primera en describir el clima del festejo. “Sí, cumplen años. Sí, recontentos de venir acá. Ya venimos de festejo en festejo, no paraste toda la semanita, pero re felices porque se viene un fiestón, porque lo están organizando un montón”, contó. Además, adelantó detalles del evento: “Es todo gala, gala. Todo gala, a full”. Sobre los hijos de Ricardo, agregó: “Bien, bien. Grandes, ya están cada vez más…”. Sus palabras reflejaron el orgullo y el acompañamiento constante de la familia.

Eduardo Fort y el recuerdo de Ricardo: el momento que lo quebró

Por su parte, Eduardo Fort respondió con perfil bajo cuando le preguntaron por el presente de los chicos. “Eh, qué sé yo… tienen que definir a ver qué es lo que quieren hacer, pero van caminando”, dijo. Ante la consulta sobre su rol, sumó: “Y ellos se van apuntalando”. Sin dar demasiadas definiciones, dejó en claro que busca acompañarlos respetando sus tiempos. El momento parecía transcurrir sin sobresaltos, hasta que llegó una pregunta más personal. Cuando el cronista le consultó qué pensaba que hubiese pasado si Ricardo Fort estuviera presente, la reacción fue inmediata. “¿Cómo me vas a hacer esa pregunta?”, respondió visiblemente incómodo.

Segundos después, sin poder ocultar la emoción, agregó: “Me mata hablar de mi hermano”. La frase marcó un quiebre en la entrevista y evidenció que, a más de una década de su muerte, la figura de Ricardo sigue muy presente en la familia. Antes de cerrar, Marengo compartió un deseo que resumió el espíritu del encuentro. “Que estén unidos entre ellos. La familia que tenemos es hermosa, que día a día seguimos pasando buenos momentos y estamos en las buenas y en las malas”, expresó.