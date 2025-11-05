La furia de Marta Fort con Virginia Gallardo por "usar" la imagen de su papá

Virginia Gallardo y el fallecido Ricardo Fort tuvieron un apasionado romance en medio de especulaciones mediáticas acerca de su noviazgo. Sin embargo, a 12 años de su trágico deceso, la vedette volvió a recordar su nombre en el marco de las Elecciones Legislativas 2025. Este polémico gesto no le cayó para nada en gracia a la familia del ostentoso artista, lo que significó que Marta Fort se muestre visiblemente furiosa con la expareja de su padre.

Marta Fort lapidó a Virginia Gallardo

En la antesala a las Elecciones Legislativas 2025 se desató la pelea menos pensada entre dos importantes figuras del espectáculo nacional: Virginia Gallardo y Marta Fort. La artista -y exnovia de Ricardo Fort- subió a sus redes sociales una fotografía del fallecido empresario mediático, lo que generó una ola de reacciones negativas por parte de su familia. Tras las duras palabras de César Carrozza, el abogado de los mellizos Felipe y Marta, quien acusó a la ahora diputada de la Libertad Avanza de querer lucrar con la imagen del difunto, su heredera salió con los tapones de punta.

“Cuando pasó todo lo de la serie ella se quemó sola, nadie habló de que ella iba a aparecer y no quiso porque al final no se le pagó, ella se jactó de que la habían llamado y que no quería aparecer, cuando esa no fue la cuestión”, comenzó diciendo visiblemente enojada la influencer y cantante ante los micrófonos de Puro Show (eltrece).

Para ello, puso un manto de luz en lo que -desde su perspectiva- pasó. Según las declaraciones de la joven, la legisladora no habría recibido remuneración económica, por lo que habría decidido no participar de la serie. Asimismo, la desmintió diciendo que era mentira que se quería desvincular de su unión con Ricardo Fort. En referencia a la fotografía juntos que publicó en vísperas a las votaciones, agregó: “Me parece bastante de cuarta. Ella sabe y todo el mundo sabemos el trato que tenían como pareja, era una pareja ‘bastante lavanda’”.

Por tal motivo, Martita hizo hincapié en que era innecesario “lucrar” con la imagen de su papá haciendo hincapié al vínculo que mantenían: “Era un uso acordado, que está todo bien. Yo con ella hasta hace unos años tenía buena relación. Con mi papá se portó dentro de todo bien. Pero, digo, nunca lo tuvo presente”.

El fuerte reclamo de Marta Fort a Virginia Gallardo

Si bien Marta Fort reconoció haber mantenido un trato cordial y cercano con Virginia Gallardo, esto no le impidió en ventilar algunos rumores que se hicieron presentes cuando se iban a comenzar con las grabaciones del material audiovisual referido a la vida de Ricardo Fort. “Quiso cobrar por ir a un documental de él, ella dijo que no quería aparecer, pero la realidad es que quería aparecer y quería cobrar”, disparó. No conforme con este descargo, le añadió más pimienta al asunto: “Ella dijo que no quería aparecer porque quería que lo desliguen de su imagen con él. Cuando después de eso hizo un programa entero de él. Hizo un programa entero de él y ahora esto, mi papá hace 13 años que ya no está, podría aportar algo de ella".

El intenso ida y vuelta de la familia Fort y Virginia Gallardo, ahora vuelve a tener un nuevo round con la aparición de Marta Fort, quien no se calla nada y está dispuesta a defender la memoria de su padre a como dé lugar. Por su parte, la legisladora, después de su descargo público, sigue desempeñando sus funciones dentro de la política.

