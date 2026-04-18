Mica Viciconte mostró el nuevo jardín de su casa: piscina con deck y un rincón especial para Luca Cubero

Mica Viciconte volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrar cómo quedó su jardín implementando algunos cambios claves. El resultado la dejó tan conforme y contenta que decidió compartir un video que muestra el exterior de la casa que comparte con su pareja, Fabián Cubero.

Así es el sofisticado y funcional jardín de Mica Viciconte con la piscina como protagonista

Mica Viciconte dejó ver uno de los espacios más renovados y disfrutables de su casa: el jardín. Con una impronta sofisticada, moderna y funcional, este espacio cautivó a sus miles de seguidores. Mediante su cuenta de Instagram, la integrante de Ariel en su salsa mostró cómo transformó el exterior en un verdadero oasis pensado para el relax y los momentos en familia.

El gran protagonista es, sin dudas, la piscina. De diseño contemporáneo, con líneas rectas y bordes bien definidos, se integra de manera armónica con el entorno. El deck que la rodea, en tonos claros y textura tipo piedra aporta luminosidad y genera una base neutra que realza el resto de los elementos. Este tipo de revestimiento no solo suma estética, sino también practicidad, ideal para un espacio que combina agua, sol y movimiento constante.

Mica Viciconte

Uno de los detalles que más llama la atención son las reposeras sumergidas dentro de la pileta. De formato ergonómico y color claro, invitan a descansar parcialmente dentro del agua, una tendencia cada vez más elegida en exteriores de estilo contemporáneo. Este recurso no solo eleva el nivel de confort, sino que también convierte al lugar en un punto de encuentro perfecto para disfrutar de tardes soleadas.

Mica Viciconte mostró el nuevo jardín de su casa

Pensando en la seguridad, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de su hijo Luca Cubero de 3 años, el sector de la piscina está delimitado por un cerco de vidrio con estructura oscura. Esta elección resulta clave: protege sin romper la estética ni interrumpir la vista del jardín, manteniendo una sensación de amplitud y continuidad visual.

El entorno verde acompaña y potencia el diseño elegido por Mica Viciconte. Árboles altos rodean el espacio, aportando privacidad y un clima sereno. La luz natural, especialmente en el atardecer, se filtra entre las ramas y genera un efecto cálido que convierte al jardín en un refugio perfecto lejos del ritmo cotidiano.

El guiño para Luca Cubero que se destaca en el nuevo jardín de Mica Viciconte

Otro elemento que suma personalidad al nuevo jardín de Mica Viciconte es una pequeña construcción tipo casita, realizada en madera oscura. Ubicada a un costado, estaría dedicada especialmente a Luca, el hijo que nació fruto de su amor con Fabián Cubero. La modelo quiso que su pequeño tuviera un sitio para jugar al aire libre aunque también es ideal como espacio de descanso y guardado.

Mica Viciconte mostró el nuevo jardín de su casa

El mismo posee techo alto y una gran colchoneta. Asimismo, logra un equilibrio visual perfecto: lo moderno de la pileta y lo cálido de la madera. De esta manera, Mica Viciconte mostró el nuevo jardín de su casa: posee una piscina con deck y un rincón especial para Luca Cubero. Además, refleja una búsqueda clara: crear un ambiente funcional, estético y pensado para disfrutar en familia.