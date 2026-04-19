Rocío Marengo mostró la nueva decoración de su living comedor: estilo nórdico, luminoso y para disfrutar en familia

Rocío Marengo abrió las puertas de su casa y sorprendió con la renovación de su living comedor, un espacio donde el diseño contemporáneo se combina con una estética cálida y funcional. A través de un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram, la conductora dejó ver cada rincón de este ambiente que apuesta por la armonía visual y los materiales nobles.

Rocío Marengo y su hijo, Isidro Fort

Un comedor donde la calidez y el diseño se encuentran

El corazón del espacio que rediseñó Rocío Marengo es, sin dudas, la mesa del living comedor: de madera maciza, con líneas simples y un formato redondeado que suaviza el conjunto. Este tipo de diseño no solo aporta elegancia, sino que también invita a una circulación más fluida y a encuentros más íntimos. Alrededor, se disponen sillas tapizadas en tonos neutros, entre el beige y el gris claro, que suman confort y refuerzan la paleta cálida del ambiente.

El protagonismo de la madera continúa en la biblioteca modular que se apoya sobre una de las paredes. Con estantes abiertos y cajones cerrados, este mueble no solo cumple una función de guardado, sino que también actúa como elemento decorativo. Allí, la conductora eligió exhibir piezas de cerámica en tonos tierra, libros de arte y pequeños objetos que aportan personalidad sin recargar el espacio.

Rocío Marengo mostró la nueva decoración de su casa

La iluminación juega un rol clave: una lámpara colgante de gran tamaño, en un tono claro y de diseño orgánico, cae sobre la mesa y se convierte en un punto focal. A su alrededor, la luz natural entra con fuerza gracias a los ventanales y a las cortinas livianas, generando una atmósfera serena y luminosa.

Un espacio pensado para disfrutar en familia

Más allá de la estética, el comedor refleja una intención clara de crear un lugar para compartir. En el texto que acompañó la publicación, Rocío Marengo lo resumió con palabras que transmiten ese espíritu hogareño: “Qué lindo es llegar a tu casa y sentir eso que necesitas… espacios que se disfrutan en familia, rincones que te invitan a pasar buenos momentos… mates, risas, asados, charlitas… amor y paz”.

Esa idea se percibe en cada detalle. Las plantas, por ejemplo, no solo decoran: una de gran porte, ubicada junto al ventanal, suma frescura y rompe con la linealidad del mobiliario, mientras que otras más pequeñas aparecen distribuidas en distintos rincones, aportando vida y textura.

Así es el comedor de Rocío Marengo

En conjunto, el comedor se presenta como un escenario cotidiano donde Rocío Marengo disfruta de momentos junto a su pareja, Eduardo Fort, y su bebé Isidro. Un espacio que combina diseño y emoción, pensado tanto para la rutina diaria como para esos encuentros que, como ella misma destaca, se llenan de risas, charlas y afecto.