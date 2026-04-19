La emoción de María Belén Ludueña en su cumpleaños de 40: "No puedo pedir más nada"

Este domingo 19 de abril, María Belén Ludueña celebró sus 40 años de la mejor manera. La periodista, que está ingresando a la recta final de su primer embarazo, sorprendió a sus más de 436 mil seguidores con un mensaje cargado de amor y repleto de emoción. Asimismo, como era de esperarse, reposteó las postales más tiernas que le dejaron sus familiares, amigas y seres queridos en esta vuelta al mundo tan particular para ella y su esposo, Jorge Macri.

Los 40 años de María Belén Ludueña

Para María Belén Ludueña, esta jornada, no fue un día más. No sólo porque cambió de década, sino también porque se prepara para recibir a su primer hijo fruto de su amor con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, la conductora abrió su corazón en su cuenta personal de Instagram y dejó un mensaje repleto de emoción a su comunidad digital.

Cumpleaños de María Belén Ludueña | Instagram

Sentada sobre el sillón de su living, con una remerita corta la cual dejaba asomar su pancita de nueve meses y con los globos de números metálicos que formaban el 40, reflexionó sobre esta nueva etapa que afronta como mujer y como futura mamá: “Llegaron mis 40 y no puedo pedir más nada. Mi cara lo dice todo. Siento una felicidad enorme por estar a punto de conocer el mejor regalo que la vida nos da, Vito”.

Acto seguido, también expresó su fe y su agradecimiento por poder convertirse en madre por primera vez. “Gracias Virgencita. por guiarme y darme esta oportunidad de ser mamá junto a Jorge Macri. Ahora sí, lista para recibirte en el mejor momento, ni un minuto antes ni uno después”, añadió. Finalmente, la presentadora dejó en claro que todo sucedió cuando tenía que ser: “¡Los tiempos divinos son perfectos! Gracias por los saludos, el afecto y ¡regalos!”.

Cumpleaños de María Belén Ludueña | Instagram

Las imágenes más emotivas del cumpleaños de María Belén Ludueña

Lejos de mostrar un festejo ostentoso y multitudinario, María Belén Ludueña optó por una celebración discreta pero rodeada del cariño de sus amigos, seres queridos y, por supuesto, junto a su marido Jorge Macri. En sus historias de 24 horas, fue compartiendo las fotografías en las que se hacía alusión a esta fecha tan especial para ella, donde las risas y su pancita fueron protagonistas.

Posteo de María Belén Ludueña | Instagram

Figuras como Agustina Casanova, Flavia Palmiero, Ailén Bechara, La China Ansa, Teresa Calandra, Miriam Lanzoni, el Pollo Álvarez y Pachu Peña -entre otros- les dejaron sus felicitaciones y mensajes de cariño en la caja de comentarios, sumándose a los cientos de buenos augurios que recibió. No obstante, el que más se destacó fue el del dirigente político.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Cada año que pasa, me doy cuenta de todo lo que crecimos juntos. Hoy te festejo con más amor que nunca y con la emoción de saber que en cualquier momento nos mejora la vida para siempre. Vito ya llega a traer aún más amor a la familia. Gracias por tu fuerza, tu alegría y por elegirme cada día. Sos mi gran compañera. Te amo”, escribió el empresario generando la reacción inmediata de su esposa: “¡Sos el mejor compañero que me pudo haber tocado! ¡Hay equipo! ¡Mis 40 se vienen con todo!”

María Belén Ludueña y Jorge Macri | Instagram

De esta manera, María Belén Ludueña celebró sus 40 años en un contexto inmejorable: rodeada del cariño de sus allegados, acompañada en todo momento por su marido Jorge Macri y transitando una de las etapas más felices de su vida. A pocos días de convertirse en madre por primera vez, la abogada recibe esta nueva década lista para enfrentar uno de los desafíos más importantes de su vida: la maternidad.

NB