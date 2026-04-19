Iván de Pineda contó cómo fue su primera cita con Luz Barrantes: "Decenas de kilómetros"

Iván de Pineda habló de su historia de amor con Luz Barrantes, su compañera desde hace 27 años, y recordó cómo fueron sus primeras citas cuando aún eran adolescentes. Lejos de los flashes y el ritmo vertiginoso de su agenda laboral, el conductor sorprendió al recordar las decenas de kilómetros que hacían con su esposa para "comer unas papas fritas y una gaseosa".

Iván de Pineda

Iván de Pineda contó cómo fue su primera cita con Luz Barrantes

"¿27 años juntos? Siento que fue ayer, es rarísimo", confesó Iván de Pineda sobre el paso del tiempo en su relación con Luz Barrantes. Además, en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae, destacó que se conocen desde la adolescencia y las primeras citas no tenían nada de ostentosas.

El conductor de Telefe recordó aquellos encuentros en los que lo importante no era el destino, sino el camino: "A veces hacíamos decenas y decenas de kilómetros para ir a un lugar solo porque nos motivaba el tema del auto y la charla". Y agregó, con simpleza: "Llegábamos y quizás comíamos una porción de papas fritas y una gaseosa, pero la pasábamos súper bien".

Iván de Pineda y Luz Barrantes

Tras más de dos décadas juntos, el modelo remarcó la importancia de los pequeños gestos en la pareja. "Estoy muy atento. Me parece muy importante estar presente", aseguró, dejando en claro que, más allá de sus múltiples compromisos laborales, prioriza el contacto diario y el interés por el otro.

Iván de Pineda también destacó el rol fundamental de Luz Barrantes en su vida: "Es una crack de toda la cancha, una fenómeno". En ese ida y vuelta, según contó, el apoyo mutuo es esencial: "Está buenísimo llegar a casa y que te pregunten cómo te fue. Yo me tengo que poner contento y preocuparme por sus cosas, y ella lo mismo".

Por otra parte, el conductor reveló su costado hogareño. Le gusta cocinar, recibir gente y generar un ambiente cálido, incluso en lo más simple: "Aunque sea unas papas fritas, pero que te sientas bien".

La historia de amor de Iván de Pineda y Luz Barrantes

El vínculo entre Iván de Pineda y Luz Barrantes se construyó desde la adolescencia, cuando se conocieron en el colegio y compartían el mismo grupo de amigos. Con apenas 12 años, comenzaron a forjar una relación que, con el tiempo, dejó de ser una amistad para convertirse en una pareja sólida. Fue recién en el 2000 cuando formalizaron el noviazgo, en un momento en el que él ya empezaba a destacarse a nivel internacional, pero siempre con la decisión de mantener su vida privada en un segundo plano.

Iván de Pineda y Luz Barrantes

A lo largo de los años, Luz lo acompañó en cada etapa de su carrera, aunque siempre eligió correrse de la exposición mediática. Recién después de más de 15 años de relación dieron un paso clave: la convivencia, que llegó en 2018 como una evolución natural del vínculo. Lejos de los mandatos tradicionales, el casamiento nunca fue una prioridad para ellos. "El compromiso ya está asumido", llegó a decir el conductor en una entrevista, dejando en claro que su historia no necesita validaciones externas.

Esa construcción, basada en la cotidianeidad y el compañerismo, también se refleja en los gestos públicos de Iván de Pineda, quien en contadas ocasiones se refirió a Luz Barrantes con profunda admiración. Desde mencionarla como su gran sostén en momentos importantes hasta dedicarle emotivas palabras en premiaciones, el conductor deja ver que, más allá del perfil bajo, su relación se sostiene en un lazo firme, de esos que se construyen con los años y se afianzan en lo esencial.