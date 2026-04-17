Mirtha Legrand rompió el silencio tras suspender la grabación de su programa por problemas de salud: "La leyenda continúa"

Mirtha Legrand rompió el silencio tras suspender la grabación de su programa por problemas de salud, con un mensaje que reafirma su presencia en la televisión. La conductora explicó que se trató de una pausa breve y que la próxima semana retomará sus compromisos habituales, mostrando cómo cada aparición sigue generando expectativa.

Luego de que se cancelara la grabación de “La Mesaza”, Mirtha Legrand rompió el silencio

Mirtha Legrand volvió a ser noticia al suspender la grabación de su programa por un cuadro de resfrío, y lo hizo acompañando la situación con la expresión “La leyenda continúa”. La reconocida conductora confirmó que se trata de un descanso momentáneo y que pronto regresará a la pantalla, dejando en claro que su pronto retorno.

Mirtha Legrand

En las últimas horas, se conoció que la reconocida conductora suspendió la grabación de su programa en El Trece porque un resfrío le impidió cumplir con su agenda habitual. La jornada estaba prevista como cada viernes, con la producción lista para registrar las emisiones de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

Ante esta situación, Juana Viale quedó a cargo de las dos mesazas, garantizando la continuidad de la programación durante el fin de semana. Según se conoció horas más tarde, a través de un mensaje de Mirtha Legrand, la suspensión de la grabación se interpretó como un hecho puntual dentro de su agenda.

Mirtha Legrand

El mensaje que compartió en X (antes Twitter) llevó tranquilidad a sus seguidores. Allí explicó que se trataba de un resfrío y que la semana siguiente volverá a sus compromisos habituales. "Como siempre les digo, la leyenda continúa...sólo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo! Besito chau chau!", escribió en sus redes.

La última aparición de Mirtha Legrand antes de suspender la grabación de su programa

La última aparición pública de Mirtha Legrand previo a suspender la grabación de su programa fue días antes, cuando asistió al teatro Lola Membrives para ver la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez. Allí recibió una ovación del público, como suele suceder en cada salida a la cartelera porteña.

Mirtha Legrand y Nico Vázquez

Sin embargo, el clima húmedo de Buenos Aires durante esa semana habría sido el detonante de los primeros síntomas de resfrío. En un primer momento, la artista consideró que se trataba de algo leve, lo que le permitió realizar su tradición té de los domingos. Allí recibió a figuras como Teté Coustarot, Gino Bogani y Héctor Vidal Rivas, según se vio en las imágenes que la modelo compartió en sus redes.

La agenda de Mirtha Legrand también contemplaba una presencia en la Gala benéfica de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, donde se presentaba la obra Doradas, de José María Muscari. Pero horas antes del evento la presentadora se comunicó con la organización para informar que no podría asistir.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand rompió el silencio tras suspender la grabación de su programa por problemas de salud y reafirmó su continuidad con un mensaje claro: “La leyenda continúa”. La pausa se debió a un resfrío que la obligó a guardar reposo y ajustar su agenda, pero ya confirmó que retomará sus compromisos en los próximos días.

VDV