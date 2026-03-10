La historia de amor de Marcela Morelo y Rodolfo Lugo: música, viajes y una familia ensamblada

Durante una entrevista en Urbana Play, Marcela Morelo recordó cómo comenzó su relación con el productor musical Rodolfo Lugo. Entre risas y anécdotas, la artista repasó el inesperado inicio de un vínculo que con los años se convirtió en una sólida historia de amor.
Marcela Morelo contó que siempre había soñado con formar una familia y encontrar un compañero de vida: “Soñé también con tener un marido, un compañero”, expresó, antes de relatar cómo conoció a quien terminaría siendo el hombre con el que compartiría su vida.
Así fue el primer encuentro de Marcela Morelo y Rodolfo Lugo
El primer encuentro entre Marcela Morelo y Rodolfo Lugo ocurrió cuando ambos formaban parte de una banda llamada Cumbia Pop. En ese momento, la artista era timbalera del grupo mientras que él se desempeñaba como bajista y productor. Sin embargo, la primera impresión que tuvo de él no fue romántica: “Me parecía un ridículo total”, recordó entre risas. Incluso agregó: “Todo lo que hacía y decía era algo muy, muy, muy básico, espantoso”.
Durante su relato, Marcela Morelo recordó que durante los viajes de gira él solía hacer comentarios que la descolocaban: “Me decía: ‘¿Qué le ves al atardecer, Delito?’ y yo decía: ‘¿Qué le pasa a este bobo?’”, confesé. Pero con el tiempo la historia dio un giro inesperado: “Bueno, terminé en la garra del bobo”.
La consolidación de la familia
Con el paso del tiempo, aquellas charlas se volvieron cada vez más profundas: “Una noche estábamos conversando y volviendo de gira… y después al otro día y al otro”, recordó la cantante. Hoy, Marcela Morelo y Rodolfo Lugo llevan más de 25 años juntos. Después de 17 años de convivencia decidieron formalizar su relación y se casaron en septiembre de 2014.
Además, Marcela Morelo y Rodolfo Lugo formaron una familia con tres hijos adoptivos, consolidando un proyecto de vida en el que la música, los viajes y el amor fueron siempre los protagonistas. Incluso, con humor, la artista reconoce que esa primera impresión quedó atrás: “Era de ser un boludo, pasó a ser el hombre de su vida”, bromeó, asegurando que el productor ha sido una de las mejores decisiones de su vida.