Lejos de la televisión: el ambicioso proyecto de Pampita en streaming que la pondrá cara a cara con los famosos

Más allá de su perfil dentro del mundo fashionista, Carolina “Pampita” Ardohain construyó una destacada trayectoria como conductora en distintos formatos televisivos, participando tanto en señales de cable como en la pantalla abierta. Su experiencia frente a cámara y su versatilidad profesional la llevaron ahora a sumarse a un nuevo y ambicioso proyecto dentro del streaming, donde tendrá la oportunidad de entrevistar cara a cara a distintas figuras del espectáculo.

Pampita se sube al streaming

A lo largo de los años, Pampita logró consolidarse como una figura versátil dentro de los medios de comunicación. Esa vasta experiencia le permitió desarrollar un estilo propio para la conducción y el diálogo con invitados, una habilidad que ahora será clave en su desembarco en el mundo del streaming, donde los formatos exigen complicidad y espontaneidad.

Pampita | Instagram

El auge de las plataformas digitales se aceleró a partir de la pandemia, cuando los hábitos de consumo cambiaron de manera abrupta y el público comenzó a demandar contenidos más flexibles y disruptivos. En ese contexto, los programas de streaming ganaron protagonismo, diferenciándose de la televisión tradicional por su libertad de tiempos y por la posibilidad de generar conversaciones más extensas y profundas.

En ese escenario, la conductora se suma a un proyecto propio dentro de las plataformas digitales que le permitirá realizar entrevistas sin la presión de los tiempos estrictos que caracterizan a la televisión. La propuesta se basa en encuentros cara a cara con figuras reconocidas del espectáculo, en los que la conversación se desarrolla sin un guion rígido ni anticipos previos, apostando a la naturalidad y a la espontaneidad como ejes principales.

Pampita | Instagram

La ilusión de Pampita por su nuevo proyecto

Durante su participación en A La Tarde, el ciclo de streaming de Infobae, Pampita brindó detalles sobre el espíritu que tendrá este nuevo formato y cómo será la dinámica con sus invitados. Allí explicó: “Saben que el encuentro va a ser intenso. En televisión es imposible tener entrevistas que duren una hora y media, pero en este formato no hay apuro: se disfruta, se conversa con calma y las anécdotas pueden extenderse todo lo que haga falta, algo que en la TV sería impensado”.

En esta línea, agregó: “Los invitados llegan con muchas ganas de hablar, de abrirse. No hay charlas previas ni acuerdos sobre los temas; prefieren no anticipar nada para no perder la naturalidad. Todo surge en el momento”. Esta dinámica le permite inmiscuirse en lugares más íntimos de cada uno de sus entrevistados: “Durante las conversaciones aparecen recuerdos de la infancia, momentos más picantes y también temas profundos: se habla de Dios, de religión, de la muerte. Van por todos lados, justamente porque el tiempo lo permite y ese es uno de los mayores atractivos del formato”.

Cabe destacar que, la iniciativa se desarrollará dentro de Infobae Studio, donde la top model entrevistará a artistas, celebridades y personalidades de distintos ámbitos, en un espacio que promete destacarse por su tono íntimo y su amplitud temática.

Con este nuevo proyecto, Pampita reafirma su capacidad para adaptarse a los cambios del medio y explorar formatos innovadores que responden a las demandas actuales del público. Su presencia en el streaming no solo representa un paso más en su carrera, sino también una muestra de cómo figuras consolidadas del ambiente encuentran en las plataformas digitales un terreno fértil para reinventarse y seguir conectando con la audiencia.

NB