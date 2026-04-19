Así fue el íntimo cumpleaños de Oriana Sabatini: en Roma, rodeada de su familia y con una torta bien argentina

Oriana Sabatini celebró sus 30 años con un festejo íntimo en Roma, la ciudad donde vive junto a Paulo Dybala y donde hace apenas semanas se convirtió en mamá de su primera hija, Gia. Lejos de los grandes eventos, la actriz y cantante eligió un restaurante para compartir una noche especial junto a su círculo más cercano.

Oriana Sabatini

Así fue el íntimo cumpleaños de Oriana Sabatini

Uno de los detalles que más llamó la atención del cumpleaños de Oriana Sabatini fue la torta. Se trató de una clásica chocotorta, bien argentina, decorada con moños negros y velitas plateadas. El guiño a sus raíces no pasó desapercibido y rápidamente se volvió protagonista de las imágenes que compartieron sus familiares en redes sociales.

El cumpleaños llega en un momento muy especial para la actriz, quien atraviesa su primera etapa como madre tras el nacimiento de Gia el pasado 2 de marzo en Roma . En ese contexto, los mensajes que le dedicaron sus seres queridos estuvieron cargados de emoción y referencias a esta nueva vida.

El íntimo cumpleaños de Oriana Sabatini

Paulo Dybala, su esposo, publicó una serie de fotos inéditas, incluidas algunas del parto, y le escribió: "Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros… te amamos con el alma y corazón". Un mensaje que resume el presente familiar que están construyendo juntos.

Por su parte, Ova Sabatini compartió una imagen en la que se lo ve junto a Catherine Fulop besando a su hija y reflexionó sobre este nuevo capítulo: "Hace sólo 45 días empezó para vos una etapa nueva, intensa y llena de amor. Verte siendo mamá me emociona de una manera difícil de explicar".

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Catherine Fulop también se sumó con un emotivo video que recorrió distintas etapas de la vida de la cantante y destacó el simbolismo de este cumpleaños: "No es uno más, es tu primer cumple de mamá".

El look y beauty look de Oriana Sabatini para su cumpleaños en Roma

Para soplar las velitas, Oriana Sabatini apostó por un estilismo minimalista y elegante, en sintonía con la intimidad del festejo. Llevó un top negro de un solo hombro, un diseño asimétrico que dejó ver su piel y sumó un aire sofisticado sin esfuerzo. El outfit, lejos de ser recargado, acompañó el clima cálido de la celebración y permitió que todos los detalles fueran protagonistas.

En cuanto al beauty look, la cantante optó por una impronta natural: piel luminosa, maquillaje sutil y el cabello suelto, lacio y con raya al medio. La escena se completó con un entorno acogedor, rodeada de una cava repleta de botellas de vino que aportó textura y calidez a la imagen. La luz tenue y las velitas encendidas reforzaron esa atmósfera íntima, donde Oriana, con los ojos cerrados y a punto de pedir su deseo, capturó uno de los momentos más especiales de la noche.