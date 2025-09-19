Desde “Homo Argentum” a “Belén”: las cuatro películas argentinas preseleccionadas para los Premios Oscar

El cine argentino ya palpita la temporada de premios y comienza oficialmente la carrera hacia los Oscar y los Goya. Este miércoles, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina reveló la lista de las producciones preseleccionadas que buscarán ser la representante nacional en dos de las competencias más prestigiosas del mundo.

Premios Oscar

Las películas preseleccionadas por la Academia

En el caso de los Premios Oscar, la categoría en disputa es la de Mejor Película Internacional, donde cada país presenta un único film. Para esta edición, las seleccionadas son Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado, La Mujer de la Fila, Belén y Homo Argentum. De ellas, una tendrá la responsabilidad de intentar conseguir la tercera estatuilla dorada para el país, tras los triunfos de La historia oficial (1986) y El secreto de sus ojos (2010).

Por su parte, en los Premios Goya la categoría destinada a la región es la de Mejor Película Iberoamericana, y la lista argentina quedó conformada por La Mujer de la Fila, Gatillero, Homo Argentum y Belén, la nueva película dirigida por Dolores Fonzi que ya viene generando expectativa.

La preselección es un paso clave dentro del circuito internacional del cine, ya que permite dar visibilidad a las producciones locales y abre la posibilidad de competir frente a lo mejor de la cinematografía mundial. Según explicó la Academia, este año se implementó un nuevo formato de selección con el fin de darle mayor difusión a las películas nominadas.

Para poder participar, los filmes debían cumplir con un requisito esencial: haberse estrenado comercialmente en la Argentina entre el 1° de noviembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

Homo Argentum y La Mujer de la Fila

La decisión final se dará a conocer el miércoles 24 de septiembre en un evento exclusivo para la industria audiovisual. La encargada de abrir el sobre y revelar los nombres de las dos películas que representarán al país será nada menos que Graciela Borges, una de las figuras más reconocidas del cine argentino.

Con la mirada puesta en Hollywood y en Madrid, la expectativa es alta. Las producciones seleccionadas podrían reafirmar la tradición cinematográfica argentina, que históricamente ha sabido conquistar a jurados y audiencias en todo el mundo.

