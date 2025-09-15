Oficial: "Homo Argentum" va a competir por el Óscar

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina confirmó este 15 de septiembre la noticia más esperada: Homo Argentum quedó preseleccionada para representar al país en la próxima edición de los Premios Óscar, en la categoría de Mejor Película Internacional. En la lista figuran también Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado; La Mujer de la Fila y Belén.

Cuándo se conocerá la seleccionada por Argentina para competir en los Premios Óscar

Aunque la decisión final se dará a conocer en un evento oficial en Buenos Aires el próximo miércoles 24 de septiembre, los rumores ya colocan a Homo Argentum como la gran candidata para representar al país en Hollywood. La encargada de abrir el sobre con el nombre ganador será nada menos que Graciela Borges, en una ceremonia exclusiva para el sector audiovisual.

Para ser consideradas, las películas debían haber sido estrenadas o tener previsto su estreno en salas entre el 1° de noviembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. De todas ellas, Homo Argentum logró posicionarse como una de las producciones con más repercusión, tanto por su propuesta artística como por el interés que despertó en festivales internacionales.

Guillermo Francella en Homo Argentum

El nuevo sistema de selección implementado por la Academia busca dar mayor visibilidad a las películas preseleccionadas antes de la votación final. En paralelo, también se eligieron las cuatro candidatas para representar a la Argentina en los Premios Goya de España: La Mujer de la Fila, Gatillero, Homo Argentum y Belén.

La definición oficial llegará en cuestión de días, pero la conversación ya está instalada: ¿será Homo Argentum la película que viajará a Los Ángeles para competir en los Premios Óscar 2026?

De qué trata Homo Argentum

Homo Argentum presenta una colección de 16 retratos satíricos protagonizados por Guillermo Francella, que recorren todas las capas sociales y culturales de la Argentina. Cada historia funciona como una cápsula narrativa que expone tensiones muy reconocibles: desde el oportunismo elegante y la doble moral de clase media, hasta la idolatría futbolera, la aspiración consumista, la corrección política sobreactuada, la cultura del “canuto”, la mafia de la amistad o el arte de hacerse el boludo.

Lejos de querer dar una definición única de lo argentino, la película se adentra en ese imaginario incómodo que todos reconocemos, aunque muchas veces preferimos negar.

Sin moralejas ni finales redentores, la obra se sostiene en un tono que combina humor, incomodidad, ternura y una ironía afilada. En ese recorrido, Francella se convierte en un auténtico camaleón social argentino: cambia de piel en cada escena para encarnar personajes reconocibles, ambiguos, entrañables o miserables, pero siempre verosímiles. Cada transformación lo muestra distinto, pero con un denominador común: Homo Argentum pone en pantalla aquello que vemos todos los días y evitamos mirar dos veces.

