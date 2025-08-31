No es “Homo Argentum”: la película de Guillermo Francella que se convirtió en la más vista de Argentina

Guillermo Francella es uno de los actores más populares del país y cada proyecto suyo genera expectativa. En el último tiempo, volvió a ser tendencia por Homo Argentum, pero lo cierto es que la película más vista de su carrera en Argentina fue otra: Un día en el paraíso, un éxito de taquilla que marcó a toda una generación.

Un día en el paraíso es una película argentina dirigida por Juan Bautista Stagnaro. Fue filmada en Buenos Aires durante 2003 y se estrenó en Argentina el 3 de julio de ese año, llegando también a España el 7 de septiembre. El filme pertenece al género de comedia romántica con tintes de drama y estuvo protagonizado por Guillermo Francella y Araceli González, una dupla que atrajo a miles de espectadores a las salas.

De qué trata "Un día en el paraíso", la película de Guillermo Francella que es la más vista de Argentina

La historia gira en torno a Reynaldo (Francella), un dibujante y pintor frustrado que no logra destacarse en su trabajo. Para sobrevivir, se gana la vida como fotógrafo de revistas de actualidad y con otros empleos menores. En su camino aparece Tati (Araceli González), una joven mendocina que llega a Buenos Aires para probar suerte como modelo y actriz. Entre ambos surge un amor apasionado, aunque lleno de desencuentros, que se convierte en el eje de la trama.

La película fue un verdadero boom en 2003 y se posicionó como la más vista en Argentina en ese año, confirmando una vez más la conexión especial que Guillermo Francella tiene con el público. Su mezcla de humor, romance y drama ligero logró emocionar a espectadores de todas las edades.

Un día en el paraíso con Guillermo Francella

Si bien hoy Guillermo Francella sorprende con personajes más complejos, como en El encargado o Homo Argentum, su paso por el cine romántico y popular de principios de los 2000 demuestra su versatilidad y vigencia. Un día en el paraíso, disponible actualmente en Netflix, sigue siendo recordada como la película que lo consolidó en la pantalla grande con un éxito masivo, lejos de los papeles más dramáticos que lo caracterizan en la actualidad.

