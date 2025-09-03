“Homo Argentum” cambia su llegada a las plataformas: nueva fecha confirmada

No hay duda de que “Homo Argentum” es todo un éxito. La película argentina protagonizada por Guillermo Francella ha conquistado a más de un millón de espectadores desde su estreno el pasado 14 de agosto, marcando un hito en taquilla nacional. Su humor ácido, combinado con una mirada crítica a la sociedad, posicionaron al film como uno de los grandes sucesos cinematográficos del año.

Guillermo Francella en Homo Argentum

En medio de esa ola de popularidad, los fanáticos aguardan con expectativa la llegada de “Homo Argentum” a las plataformas digitales. Aunque en un principio se especulaba con un estreno rápido en Disney+, la gran asistencia a las salas hizo que la producción modificara sus tiempos. Ahora, finalmente, hay una fecha confirmada para poder disfrutar de la historia desde la comodidad del hogar.

Cuándo estará disponible “Homo Argentum” en Disney+

Recientemente Disney+ anunció que “Homo Argentum” se estrenará en exclusiva en su catálogo el viernes 19 de diciembre del 2025. Con una fecha establecida, el film prolongará su permanencia en las salas de cine, donde continúa agotando funciones. Con esta decisión, la productora busca mantener la fuerza de la taquilla antes de dar el salto definitivo a la plataforma de streaming

Y es que los números respaldan la estrategia de mantener “Homo Argentum” en las carteleras del cine pues, la película no solo superó la barrera del millón de entradas en tiempo récord, sino que además se convirtió en la producción argentina más vista desde la pandemia. El estreno en simultáneo en Argentina, Chile y Uruguay, fortaleció aún más su impacto, consolidándose como una de las grandes apuestas del cine argentino de los últimos años.

Así ha sido la expansión internacional de “Homo Argentum”

Como si fuera poco, el recorrido del film protagonizado por Guillermo Francella, no solo se limita al mercado local. En las próximas semanas, “Homo Argentum” seguirá expandiéndose a otros países de Latinoamérica, con estrenos ya confirmados. Paraguay recibirá la película el 4 de septiembre, Perú el 23 de septiembre, Ecuador el 16 de octubre y Brasil el 20 de noviembre.

Homo Argentum

Con la fecha confirmada para su estreno en Disney+ y un calendario internacional en marcha, “Homo Argentum” se consolida como uno de los fenómenos más importantes del cine argentino contemporáneo. Ya sea en la pantalla grande o en el streaming, la película promete seguir superando las expectativas del público.