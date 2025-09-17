Nuevo parte médico de Thiago Medina de este 17 de septiembre: "Podría ser intervenido quirúrgicamente"

Thiago Medina sufrió un grave accidente, mientras andaba en su moto, el viernes 12 de septiembre. El ex Gran Hermano se encuentra en una situación delicada en su salud, internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Desde la institución, y dado la mediatización del suceso, emiten todos los días un nuevo parte médico, donde explican cómo se encuentra el influencer. En las primeras horas de este miércoles, se generó preocupación al no emitirse. Pero, finalmente, se dio a conocer.

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "Podría ser intervenido quirúrgicamente"

Thiago Medina se encuentra en el ojo mediático de atención, tras su grave accidente del viernes por la noche. El ex Gran Hermano andaba en su moto cuando impactó violentamente contra un auto, y sufrió graves lesiones. Rápidamente, fue trasladado al hospital, donde lo operaron de urgencia, y se encuentra internado en terapia intensiva. En las últimas horas, se dio a conocer una posibilidad de una nueva intervención, y finalmente el instituto habló al respecto.

Este miércoles, después de las las 13 horas, se conoció un nuevo parte médico oficial, donde confirmaban que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad. De esta manera, revelaron que, durante las últimas 24 horas, presentó nuevos registros febriles. "Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica", se lee en el documento.

Finalmente, aseguraron algunos de los dichos que se comenzaron a decir y, en caso de que el cuadro sea favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. "Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses, no sería necesario el traslado del paciente”, detallaron.

Los usuarios de las redes sociales y medios de comunicación no dudan en dejar palabras de aliento a los seres queridos del exparticipante, y de hacer virales las noticias que salen alrededor de su salud. Thiago Medina generó preocupación a todo su entorno, y muchos famosos se pronunciaron al respecto, pidiendo cadenas de oración y expresando el dolor que tienen ante esta situación. Por su parte, el fiscal Leandro Ventricelli, quien está a cargo de la causa, ya se encuentra en el proceso de recolectar testimonios.

