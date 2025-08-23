¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 23 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 23 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El día arranca con mucha energía, pero ojo con la ansiedad: querés resolver todo de golpe y eso puede jugarte en contra. En lo laboral hay chances de un reconocimiento inesperado, pero mantené la calma. En lo afectivo, alguien cercano necesita tu paciencia más que tu impulso.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Hoy tu costado práctico te salva de un problema económico chico, pero que podría haberse agrandado. Estás más sensible de lo normal: no te guardes lo que sentís, aunque buscá el momento indicado para hablarlo. La familia pide tu presencia y va a ser clave equilibrar trabajo con afectos.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día ideal para reuniones, charlas y conexiones nuevas. Vas a sentir que la mente te va a mil y aparecen oportunidades interesantes. En lo amoroso, podés caer en contradicciones: un día querés independencia y al otro atención total. Tratá de ser claro para no marear a los demás.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu costado protector se enciende y te lleva a cuidar de alguien que está medio bajón. En el trabajo puede que te pidan más compromiso, y aunque te pese, vas a demostrar que tenés fuerza. En el amor, aparece una charla profunda que te ayuda a poner en orden tus emociones.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Con el Sol brillando en tu zona de vínculos, todo se centra en cómo te relacionás con los demás. Puede surgir un momento de protagonismo social: todos te miran y esperan algo de vos. En lo económico, un gasto extra te obliga a repensar prioridades. En lo amoroso, hay magnetismo puro.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Con el inicio de tu temporada, arrancás con ganas de reorganizar todo: desde papeles hasta vínculos. Tenés claridad mental, pero cuidado con exigirte demasiado o exigirle a los demás. Día ideal para enfocarte en la salud: incorporar rutinas nuevas puede hacer la diferencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hoy la balanza se mueve entre lo personal y lo laboral. Vas a tener que poner límites porque te cargan con más responsabilidades de las que corresponden. En lo afectivo, aparece alguien con mucha energía que te despierta entusiasmo. No pierdas tu estilo diplomático, pero tampoco te calles.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición está filosa y te va a guiar en un asunto económico o laboral que parecía confuso. Ojo con los celos o con querer tener el control absoluto en las relaciones: soltar un poco también fortalece los lazos. La noche trae un momento intenso que puede dejar huella.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Hoy sentís que necesitás aire, libertad y algo distinto. Puede aparecer un plan inesperado que te saque de la rutina. En el trabajo, tu optimismo contagia, aunque alguien quiera bajarte la energía. En el amor, es buen momento para hablar de proyectos a futuro.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El foco está en lo laboral y en la economía: aparece una oportunidad concreta para crecer, aunque requiere disciplina extra. No te encierres en responsabilidades: permitite algún disfrute. En lo personal, una charla sincera aclara malentendidos con alguien cercano.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está a tope y podés resolver un problema de manera original. Es un día de sorpresas: una noticia inesperada cambia la dinámica de tu jornada. En lo afectivo, la clave es dejar de analizar tanto y animarte a vivir el presente.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás más sensible de lo común, y eso puede hacer que absorbas la energía ajena. Poné límites sanos para no agotarte. En lo laboral, alguien reconoce tu esfuerzo silencioso. En el amor, hay lugar para la ternura y la conexión profunda si te animás a abrirte sin miedo.